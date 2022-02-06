GAİN Nedir, Nasıl Kullanılır, Üyelik Ücretleri Ne Kadar?

Ülkemizin en yeni dijital yayın platformlarından biri olan GAİN, kendine has tarzı ve orijinal yapımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni bir platform olduğu için pek çok kullanıcı GAİN nedir, nasıl kullanılır bilmiyor. Gelin GAİN dijital yayın platformunu, yapımlarını yakından tanıyalım ve üyelik ücretlerini görelim.

Tüm dünyada izleme alışkanlıkları büyük bir değişim içinde. Artık klasik televizyon yayıncılığı pek çoğumuza ilginç gelmiyor ve bu durum, yeni dijital yayın platformlarının doğmasına neden oluyor. Bunlardan bir tanesi de GAİN. GAİN dijital yayın platformunun kendine has bir tarzı var. İlk zamanlar yalnızca mobil cihazdan yayın yapan platform, bugün artık tüm cihazlarda izlenmeye başladı.

Oldukça yeni bir platform olduğu için pek çok kullanıcı GAİN nedir, nasıl kullanılır gibi soruları merak ediyor. Platform hakkında merak edilen diğer bir soru ise GAİN Türk mü? Yani platform hakkında epey merak edilen şey var. Gelin tüm bu soruları tek tek inceleyelim ve GAİN dijital yayın platformunu yakından tanıyarak izleyebileceğiniz popüler yapımlarla üyelik ücretlerini görelim.

GAİN nedir, Türk mü?

Beyn Danışmanlık çatısı altında 2019 yılında kurulan GAİN dijital yayın platformu Türk, hatta açılımı Güzel Ahlak İyi Niyet demektir. Yapay zeka tabanlı bir algoritmaya sahip olan platform, yeni nesil yayıncılığa farklı bir soluk getirmek amacıyla kuruldu. Mobil cihazlardan izlenmek üzere içerik üretme hedefiyle yola çıksa da bugün pek çok farklı cihaz üzerinden izlenebiliyor.

GAİN nasıl kullanılır, nasıl üye olunur?

Adım #1: Buradan GAİN internet sitesini açın.

Buradan GAİN internet sitesini açın. Adım #2: Üye Ol butonuna tıklayın.

Üye Ol butonuna tıklayın. Adım #3: İstenilen bilgileri güncel ve eksiksiz olarak doldurun.

İstenilen bilgileri güncel ve eksiksiz olarak doldurun. Adım #4: Yapımların altında görebileceğiniz Abone Ol ve İzle butonuna tıklayın.

Yapımların altında görebileceğiniz Abone Ol ve İzle butonuna tıklayın. Adım #5: Abonelik paketinizi seçin.

Abonelik paketinizi seçin. Adım #6: Ödeme bilgilerinizi girin.

GAİN, diğer pek çok dijital yayın platformundan farklı olarak izleyicilerine hem ücretli hem de ücretsiz olarak izleyebilecekleri farklı seçenekler sunuyor. Yani dilerseniz yalnızca GAİN üyesi olarak ücretsiz içerikleri izleyebilir ya da dilerseniz abone olarak premium içeriklere de ulaşabilirsiniz.

GAİN, kullanıcılarına iki farklı abonelik seçeneği sunuyor; aylık ve yıllık. Aylık abonelik paketi her ay yenileniyor ve dilerseniz sonlandırabiliyorsunuz. Yıllık abonelik ise adı üzerinde, yıllık. Elbette yıllık abonelik, aylık aboneliğe göre çok daha uygun fiyatlı. GAİN, kullanıcılarına deneme süresi sunmuyor.

Abone olduysanız ancak platformun size göre olduğunu düşünmüyorsanız Hesabım sayfası üzerinden Aboneliğimi İptal Et seçeneğine tıklayarak aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. Bir sonraki fatura dönemine kadar premium içerikleri izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabım sayfası üzerinden GAİN aboneliğiniz ve üyeliğiniz hakkında pek çok farklı işlem gerçekleştirebilirsiniz.

GAİN abonelik ücretleri ne kadar?

GAİN dijital yayın platformuna üye olarak ücretsiz içerikleri izleyebilirsiniz. Eğer premium içerikleri de izlemek istiyorsanız abone olmanız gerekiyor. GAİN abonelik ücreti aylık 21,90 TL. Yıllık abonelik paketini tercih ederseniz aylık 13,90 TL, toplamda 166,8 TL ödemeniz gerekiyor.

İster aylık ister yıllık olarak GAİN dijital platformuna abone olduğunuz zaman her hafta 30 yeni içerikle karşılaşıyorsunuz. Aboneler, aynı anda 3 farklı ekran üzerinden GAİN izleyebiliyor. Platformda yayınlanan tüm içeriklere ulaşarak izleyebildiğiniz gibi dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz.

GAİN nerede izlenir?

GAİN dijital yayın platformu ilk kurulduğu zaman hedefi, mobil cihazlardan izlemek üzere kısa içerikler üretmekti. Ancak zaman içinde hedefini genişleterek farklı içeriklere de yer vermeye ve farklı cihazlardan da izlenmeye başladı. GAİN yayınlarını bilgisayarınızdan, akıllı televizyonunuzdan ve farklı işletim sistemlerine sahip mobil cihazlarınızdan izleyebilirsiniz.

Pek çok yayın platformu gibi GAİN de abonelerine en fazla üç farklı cihaz üzerinden izleme imkanı sunuyor. Standart bir kural. Bazı içerikler mobil cihazlar için özel olarak hazırlandığı için tabletten ya da akıllı telefonunuzdan izlemek çok daha keyifli olacaktır. İçerikleri inceledikçe kendi kararınızı verebilirsiniz.

GAİN’de izleyebileceğiniz öne çıkan yapımlardan bazıları:

GAİN Açık Mikrofon

10 Bin Adım

#Etkileyici

Hamlet

İstanbul Apartmanları

Yoldan Gönüllü Çıktım

The Girlfriend Experience

Trust

Dayı Şov

Komplo-19

Duran

Metot

Ex Aşkım

Ayak İşleri

Özelden Yürüyenler

Orta! Kafa! Aşk!

500T Kayıp Otobüs Nerede?

Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı

BKM Mutfak Stand-Up

Terapist

Oyunlar Holding

Senkron

Bizi Ayıran Çizgi

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları

Berk Keklik Duraktan Durağa

Mirgün Cabas ile Orda Rahat Mısın?

İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi

I Am Gen Z

Yeni Umutlar

Bambaşka Hikayeler

Arkada Çalsın

GAİN dijital yayın platformunda öne çıkan yapımlardan bazıları bu şekilde ancak bununla sınırlı değil. GAİN pek çok farklı yerli ve orijinal yapıma yer verdiği gibi, kolay kolay farklı bir platformda bulamayacağınız pek çok farklı yabancı yapıma da yer veriyor. Listelediğimiz içeriklerden bazılarını ücretsiz izleyebilirsiniz.

En yeni yerli dijital yayın platformlardan biri olan GAİN nedir, nasıl kullanılır, nasıl üye olunur, abonelik ücreti ne kadar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve platformun öne çıkan yapımlarından bazılarına yer verdik. GAİN izliyorsanız düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.