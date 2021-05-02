Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı olan Portekiz GP'de kazanan isim Mercedes takımından Hamilton oldu. Sezonun daha önceki yarışlarına kıyasla oldukça sakin geçen yarışta sürpriz olmadı.

Formula 1'in oldukça çekişmeli başlayan 2021 sezonunda üçüncü yarış olan Portekiz GP tamamlandı. Pist üzerinde olduğu kadar pist dışında da rekabete sahne olan yarışta, yılın geri kalanından daha sakin bir mücadeleye şahit olduk.

Yarışın daha ilk turunda Raikkonen, takım arkadaşı Giovinazzi ile temas ettikten sonra ön kanadını parçaladı ve yarış dışı kaldı. Ardından da güvenlik aracı piste girdi. Bu süreçte araçlar da pist temizlenene kadar pit yolunu kullandı.

Bottas Hamilton'ı ateşe attı

Yarışın ikinci startında Bottas, Hamilton'ı adeta Verstappen'in kucağına atarak yarışı yeniden başlattı. Verstappen de bu ikramı geri çevirmeyerek ikinci sıraya yükseldi. Bunun üzerine Hamilton, hem Verstappen'i hem de takım arkadaşını pist üzerinde geçerek ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Perez'in yarışın çok büyük bir kısmında pit yapmadan devam ettiği yarış, büyük ihtimalle sezon sonunda yılın en sıkıcı yarışlarından biri olarak anılacak. Pist üzerinde çok da fazla geçiş yaşanmayan yarışta 51. turda Hamilton bir kez daha liderliği ele aldı.

Mavi bayrakları ihmal eden ve Sergio Perez'in tur bindireceği sırada savunma yapıp iki pilotu da tehlikeye atan Haas'ın Rus pilotu Mazepin de 5 saniye cezası aldı. Yarışın son bölümlerinde yumuşak lastiklere geçen Sergio Perez, en azından en hızlı turu alarak şampiyonluk için önem taşıyan 1 puanı kapmaya çalıştı.

DRS'le bile yetişemedi

Formula 1'de uzun zamandır araçların DRS ile düzlüklerde çok net geçişler yaptıklarını görüyorduk. Öte yandan Red Bull'ların bu pistte istedikleri kadar hızlı olamadıklarını ve DRS desteği ile bile Mercedes'leri geride bırakamadığını gördük.

Portekiz GP'den sonra şampiyonada ilk sırayı Hamilton alırken üst üste dördüncü defa ikinci sıradan kalktığı bir yarışı zirvede tamamladı. Sezonun bir sonraki yarışı olan İspanya GP ise bir hafta sonra gerçekleştirilecek.