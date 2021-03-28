İstanbul Park’ta Yarış Kazanan İlk Pilot: Kimi Raikonen

Kariyerinde çok sayıda şampiyonluk bulunmasa da her zaman için Formula 1'in süper starlarından biri olmayı başaran Kimi Raikkonen, Formula 1 efsanelerini tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu oluyor.

Formula 1'de pek çok büyük isim yarıştı, pek çok yıldız isim pistlerde boy gösterdi. Özellikle çok sayıda şampiyonluğu olan isimler, zaman zaman çok sayıda insanın nefretini kazansalar da bir süre sonra hak ettikleri efsane konumuna yükseldiler.

Kimi Raikkonen ise defalarca şampiyonluk yaşamadı ama oldukça ilginç bir isim olarak dikkat çekti. Çok az yarış tecrübesi ile Formula 1'e adım atan Raikkonen, yaptıkları ve yapmadıklarıyla Formula 1'in en büyük hayran kitlesine sahip isimlerinden biri olmayı başardı.

Rakamlarla Kimi Raikkonen

Formula 1 gibi milyonlarca doların havada uçuştuğu, motor sporlarının zirvesi olan bir sporda bir pilot sadece renkli kişiliğinden dolayı bu kadar uzun süre yarışmaya devam edemez. Kimi Raikkonen'in kariyer istatistiklerine baktığımızda ne kadar iyi bir yarışçı olduğunu da görüyoruz.

17 Ekim 1979 doğumlu olan Fin Pilot, kariyerinin ilk yarışına 2001'de Avustralya GP ile çıktı. 2002 Avustralya'da ilk podyumunu gören, 2003 Avrupa GP'de ilk pole pozisyonu zaferini kazanan Buz Adam, aynı yıl Malezya'da podyumun ilk basamağına tırmandı.

Daha önce bir defa şampiyonluk yaşayan, toplamda 329 yarışta start alan Kimi Raikkonen, 21 yarışı birinci sırada tamamlarken 18 defa sıralama turlarında ilk sırayı aldı. 215 yarıştan puan çıkaran pilot, 103 kez podyuma çıktı ve 46 defa en hızlı tura imza attı.

Kariyeri boyunca 17.614 tur atan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Buz Adam, toplamda ise 1863 puan kazandı. Ayrıca Ferrari'nin şu andaki son dünya şampiyonu ünvanını da elinde bulunduruyor.

'Buz Adam' lakaplı Raikkonen:

Raikkonen'in bu serideki diğer pilotlar gibi Formula 1'in bir dönemini domine etme, yarışların şeklini değiştirme gibi bir durumu hiç olmadı. Hatta bir dünya şampiyonu için çok genç bir yaşta Formula 1'e ara vermek durumunda bile kalmıştı.

Niki Lauda'dan bu yana Formula 1 pilotları gittikçe daha profesyonel sporcular haline geldi. Kimi Raikkonen ise Formula 1'in yarışma kısmıyla ilgileniyordu. Yaşlı Kurt'un kariyerindeki vukuatları da bu kişiliğinin bir tezahürü oldu.

Daha önce McLaren ve Ferrari gibi önemli takımlar için yarışan, tüm zamanların en hızlı turunu atan ve pist üzerindeki en yüksek hıza ulaşan ismi olan Buz Adam, aşırı sakinliği ve o anda aklına ne geldiyse onu yapmasıyla akıllara kazınan bir figür oldu.

"Niye yapmayayım?"

Kimi Raikkonen'in en sık verdiği cevaplar arasında ikisi adeta ikonik hale geldi. Bunlardan biri, Yaptığı bir şeyin nedeni sorulduğunda verdiği "Niye yapmayayım ki?" cevabı. Diğeri ise daha önce üzerinde düşünmediği konularda ya da sıkıcı konu başlıklarında gelen sorulara verdiği meşhur "Bwoah" tepkisi.

Monaco Grand Prix'te yarış dışı kaldıktan sonra pite geri dönmek yerine, limanda demirlemiş olan yatlardan birine gidip keyif yapmayı tercih eden Kimi, bu hareketinin nedenini soranlara "Niye yapmayayım?" diye cevap vermişti. Bu cevabı bazı başka soruları yanıtlamak için de kullandı, mesela neden evinde ip cambazlığı yapmaya çalıştığı sorusunu cevaplamak için.

Buz Adam'dan inciler

Raikkonen'in telsiz konuşmaları, pek çok kişiye göre Formula 1'in en eğlenceli telsiz konuşmaları arasında yer alıyor. Pilotların yarış sırasında içtikleri içeceğinin bir yarışta açılmamış olması üzerine yaklaşık 30 saniye boyunca yarış ekibi ile "İçeceğim nerede?" diye tartışabilen Kimi sadece bu kadarla da kalmadı.

Bir yarışta yarış mühendisinin sürekli olarak uyarılarda bulunmasından bezen Kimi, "Ben ne yaptığımı biliyorum, beni rahat bırakın" şeklinde bir çıkış yaptı. Bu söz o kadar popüler oldu ki Lotus takımı üzerinde bu sözün olduğu T-shirtler satışa çıkardı.

Kariyerinin ilk yarışından yarım saat önce ofiste uyuyan Raikkonen, haliyle heyecanlanmamasıyla da ün saldı. O yüzden kendisine bir yarıştan önce sorulan "Heyecanlı mısın?" sorusuna kısaca "Yoo" şeklinde cevap verdi. Hamilton'ın "İlk yarışımı kazanmak seks yapmaktan daha iyiydi" ifadesi sorulduğunda "Belki hiç seks yapmamıştır" gibi cevapları da Raikkonen'i, medyanın ilginç bir başlık almak için ağzının içine baktığı bir isim haline geldi.

Raikkon'in "Bu yaz önemli bir şey yaptın mı?" sorusuna "Hayır, önemli bir şey yapmadım" dediği bir röportajı var. O röportajın öncesindeki yaz aylarında Raikkonen aslında evlenmişti. Karısı Jenni sonrasında onu boşamayarak takdirleri üzerine topladı. Belki de gerçek ruh eşidir ve ona göre de bu durum önemsizdir.

Kimi Raikkonen, şu anda Formula 1'de en çok yarışa çıkan ve en çok tur atan pilot, aynı zamanda da hem en yüksek hız hem de en hızlı tur rekorunun sahibi. 2000'lerin başından bu yana pistlerde kendine yer bulan Raikkonen'i bu yıl belki de son defa Formula 1'de göreceğiz.