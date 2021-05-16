Sosyal medya devi Facebook, veri alanını en iyi şekilde kullanabilmek için toplanan verileri otomatik olarak ilgi düzeyine göre sınıflandıracak bir yapay zeka teknolojisi üstünde çalışıyor. Yapay zeka, verilere ilgi düzeyine göre geçerlilik süresi verecek ve en alakasız veriler daha çabuk silinebilecek.

Günümüzde verilerimizin kullandığımız her uygulama ve cihaz tarafından toplandığı ve saklandığı bilinen bir gerçek ve bundan kaçışımız yok. Toplanan verilerimiz arasında alakasız veriler olsa dahi bunlar, sistemlerde saklanmaya devam ediyor. Bu durum da veri depolarının boyutlarını önemli ölçüde artırabiliyor.

Facebook da bu durumu engelleyebilecek bir teknoloji üstünde çalışmaya başladı. Şirket bünyesindeki araştırmacılar, yapay zekâ sistemine “Expire Scan (Geçerlilik tarayıcısı)” isimli bir özellik ekleyecek. Bu özellik, bir yapay zekânın sinirsel bilgi işlemesinin, bilgileri ne kadar alakalı olduklarına ve atanmış görevleriyle en alakalı olanlara bağlı olarak sıralamasına yardımcı olacak.

Yapay zekâ, sahip olduğu alanı daha verimli yönetebilecek:

Özellik, öncelikle gerekli bir bağlamda hangi bilgi parçasının en yararlı olduğunu tespit edecek ve analiz ettiği verilere dayanarak bu bilgiye geçerliliğini yitirecek bir tarih verecek. En önemli verilere verilen tarih çok ileri bir tarihken ilgisiz olduğu düşünülen verilere daha yakın tarihler verilecek ve veriler böylelikle otomatik olarak silinebilecek.

İlgili kategoriye yeni bir veri eklendiğinde sistemin yalnızca eklenen bilgi parçasına tarih belirlemeyecek, aynı zamanda kategori içindeki tüm ilgili içeriğin tarihlerini yeniden değerlendirecek. Böylece yapay zekâ, sahip olduğu alanı daha etkin bir şekilde kullanabilecek, kullanırken de kendini geliştirebilecek.

Facebook, yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte özellik hakkında çalışmalar henüz somut bir aşamaya gelmedi. Yapay zekâ üzerindeki bu çalışmanın aylar, belki de yıllar sürmesini bekleyebiliriz.