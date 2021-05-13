Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, felçli bir adamın düşüncelerini bilgisayar ortamına aktararak yazı yazmasını sağladı. Yapay zekayla çalışan sistem, yıllar önceki denemeye göre iki kat daha hızlı şekilde çalıştı. Dijital ortamda neredeyse engeli olmayan kişiler kadar hızlı yazmayı sağlayan sistem, geliştirildiği takdirde felçli ya da uzuvlarını kaybetmiş bireyler için büyük kolaylık sağlayabilir.

Teknoloji sayesinde birçok hastalık ve engelin günlük yaşamda yarattığı zorlukları azaltabiliyoruz. Beyinle kontrol edilen protez kollar, işitme cihazları bunlardan sadece bazıları. Düşünceyle yazı yazmayı sağlayan sistemleri de belki duymuşsunuzdur. Bu teknoloji, felç gibi nedenlerle yazma yetisini kaybetmiş insanların iletişimini kolaylaştırmak için yıllardır geliştiriliyor. Meyvesi ise yakın zamanda neredeyse kusursuz bir şekilde kendini gösterdi.

Felçli bir adam, beyin-bilgisayar bağlantısı sayesinde düşünceleriyle yazı yazdı. Bir yapay zekadan güç alarak çalışan ‘beyin-bilgisayar arayüzü’ sayesinde adam, engeli olmayan biriyle hemen hemen aynı hızda yazı yazabildi. Bu çalışma daha önce de yapılmıştı ancak yapılan geliştirmeler sonucunda hız iki katına çıkmış oldu.

Düşünceler dijital ortamda yazıya çevrildi

Stanford Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, bir cihaz ve yapay zekayı bir araya getirerek ‘beyin-bilgisayar arayüzü’ dedikleri bir sistem oluşturdular. İmplant halinde felçli kişinin beynine bağlanan cihaz, gelen sinyalleri yapay zeka yazılımına aktardı. Düşünceleri çözümleyen yazılım, adamın yazmak istediklerini bilgisayar ortamında yazıya çevirdi.

Yazma hızı iki katına çıktı

Benzer bir çalışma 2017 yılında da yapılmış, başarılı geçse de hızının geliştirilebileceğine karar verilmişti. Yakın zamanda yapılan son çalışmada felçli bireyin düşünceleriyle yazı yazma süreci, iki katından daha fazla hız kazandı. Bu sistemle dijital ortamda yazı yazmanın, engelsiz kişilerin yazma süreci kadar hızlı olduğu görüldü.

Engeli bulunmayan bir yetişkinin akıllı telefondaki ortalama yazma hızı dakikada 23 kelime olarak ölçüldü. Sistemi test etmek için gönüllü olan katılımcıysa %94,1 doğrulukla dakikada 18 kelime yazdı. Süren çalışmalarla sistem daha da geliştirilirse kim bilir, belki de beyin-bilgisayar arayüzünü kullanan bireyler engelsiz bireylerden daha hızlı yazmaya başlayabilir.

Bu sistemin daha da geliştirilebileceğine inanan araştırmacılar, yazma yetisini kaybetmiş kişiler için umut verici açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre beyin-bilgisayar arayüzü; ALS, inme, omurga hasarı ve amputasyon gibi birçok nedenden dolayı yazma yetisini kaybeden milyonlarca insana yardım edecek seviyeye gelebilir.