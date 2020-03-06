Facebook, Android uygulamasının kullanıcı arayüzünde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi, uygulamanın menü tasarımının baştan yaratıldığı bir arayüz oluşturmuş durumda.

Facebook, birkaç ay önce mobil uygulamasında beyaz ağırlıklı bir bir kullanıcı arayüzü sunarak, daha sade bir deneyime odaklanmıştı. Ancak sosyal medya devi, Android uygulamasını biraz renklendirmeyi planlıyor gibi görünüyor.

Facebook, Android uygulamasının menüsünde büyük bir değişiklik yaptı. Şirket, arka planın yanı sıra menüdeki seçeneklerin düzenini de değiştirildi. Beyaz temayla uyumlu olan liste dizilimi, mavi arka planla ve büyük dikdörtgen seçeneklerle değiştirildi.

Yukarıda görebileceğiniz gibi işlevsel düzeyde eski (solda) ve yeni (sağda) kullanıcı arayüzü seçenekleri arasında çok fazla fark yok. Uygulama üzerinde sadece tasarımsal değişiklikler yapıldı. Ayarlar bölümündeki arka plan mavi renkle değiştirildi ve sekmeler farklı boyutlarda, dağınık bir düzenle yerleştirildi.

Yeni kullanıcı arayüzü şu anda sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Uygulamanın beyaz temayla uyumlu olan diğer bölümlerinin sonraki güncellemelerle değiştirilip değiştirilmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Facebook'un kararlı ve beta sürümleri, Microsoft Store'dan herhangi bir bildirim yapılmaksızın kaldırılmıştı. Ancak cihazlarında zaten yüklü olanlar uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorlar.