500 Milyon Facebook Kullanıcısının Verileri Satışa Çıktı

HackRead tarafından aktarılan bilgilere göre bir bilgisayar korsanı, 500 milyon kullanıcı verisini içeren bir Facebook veritabanını satışa çıkardı. Verileri dark web üzerinden satışa çıkaran hacker, içerisinde Türkiye'den verilerin bulunduğu tüm veritabanı için 30.000 dolar istiyor.

Geçtiğimiz yıllarda yüz milyonlarca kullanıcının verilerinin sızdırıldığı ‘Cambridge Analytica’ skandalıyla kullanıcılarına güven sorunu yaşatan Facebook, bir kez daha büyük çaplı bir veri sızıntısıyla karşı karşıya. Sızıntının boyutu öyle büyük ki tam 82 ülkeden, 500 milyon kullanıcıya ait kişisel bilgilerin bu skandala karıştığı söyleniyor.

HackRead tarafından aktarılanlara göre ele geçirilen kullanıcı verileri, şu anda dark web üzerinde bir hacker forumunda satışta. Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere 15 Mayıs’ta satışa sunulan veriler, Kasım 2019 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında toplanmış olan bilgileri içeriyor.

Satışı yapılan veriler hangi kişisel bilgileri barındırıyor?

Bilgisayar korsanı tarafından satılan Facebook veritabanında yer alan kişisel bilgiler şu şekilde:

İsim

Cinsiyet

Konum

Şehir

Meslek

Medeni hâl

Cep numarası

E-posta adresi

Facebook profil bağlantısı

Verileri satışa çıkaran hacker, fiyatları da üç parçaya bölmüş durumda. Bu noktada 100 bin kullanıcının verisi için 450 dolar, 1 milyon kullanıcının verisi için 1.500 dolar, tüm veritabanı içinse 30.000 dolar ücret isteniyor.

Listede hangi ülkeler yer alıyor:

Afganistan, Arjantin, Bahreyn, Belçika, Bangladeş, Bulgaristan, Kanada, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden binlerce farklı kullanıcının verisinin yer aldığı listede Türkiye de bulunuyor. HackRead tarafından paylaşılan bilgilere göre ülkemizden toplamda 19 milyon 500 bin farklı veri şu anda bu listede yer alıyor.

Satışa çıkarılan veritabanının herhangi bir alıcısı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. İddialara göre bu veriler, yanlış yapılandırılmış bir sunucudan çalındı veya üçüncü taraf bir pazarlama firmasından satın alındı.

Facebook tarafından konu hakkında yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor ancak kullanıcıların bu tür sızıntılardan kaçınmak için uygulayabileceği bazı önlemler bulunuyor. Bu önlemlerin başındaysa kişisel fotoğrafları herkese açık değil, yalnızca arkadaşlara açık bir şekilde paylaşmak ve Facebook gizlilik ayarlarını gözden geçirmek geliyor.