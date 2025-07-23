WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen yeni bir özelliğe göre Hakkında bölümüne süre özelliği geliyor ve böylelikle zaman ayarlı durum bildirimleri yapabileceksiniz.

WhatsApp, "Hakkında" kısmını daha işlevsel ve dinamik hâle getirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın son Android beta sürümünde (2.25.21.17), kullanıcıların profilindeki “Hakkında” bilgisini belirli süreler koyarak değiştirebileceği ortaya çıktı.

Yani artık profilinize “Tatildeyim”, “Konferanstayım” veya “Cuma'dayım” gibi süreli notlar ekleyebileceksiniz. Belirlediğiniz süre dolunca bu bilgi otomatik olarak kaybolacak.

Yeni özellik nasıl görünecek?

Bu fikir aslında WhatsApp tarafından iki yıldan uzun bir süre önce test edilmiş ama rafa kaldırılmıştı. Şimdi ise daha gelişmiş bir versiyonla geri dönüyor. Yeni sürümde hazır süre seçeneklerinin yanı sıra, kendi belirleyeceğiniz özel bir zaman aralığı da ayarlayabileceksiniz.

Hakkında kısmına eklenen bu bilgiler sadece profil sayfanızda değil, sohbet ekranında da adınızın hemen altında görünecek. Bu da mesajlaştığınız kişilerin sizin mevcut durumunuzu kolaylıkla öğrenebilmelerine olanak tanıyacak.

Özelliğin herkese açık bir şekilde ne zaman sunulacağı henüz belli değil ama şu anda test edilmeye başlanmış durumda. WhatsApp test ettiği özellikleri oldukça karmaşık sürelerden sonra kararlı sürüme getirdiğinden ötürü bu yeni özelliğin ne zaman resmî olarak kullanıma sunulacağını şimdilik kestirmesi güç ama yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.