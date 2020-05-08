Facebook çatısı altında faaliyet gösteren fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcıların bir mesajı doğrudan başka bir kullanıcıya iletmelerine imkan tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Instagram, platformun işlevselliğini artıracak önemli bir özellik üzerinde çalışıyor. İtalyan geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen yenilik, kullanıcıların bir mesajı doğrudan başka bir kullanıcıya iletmelerine olanak sağlıyor.

Bununla birlikte, bir mesajın en fazla kaç kişiye iletilebileceği henüz belli değil. Instagram’ın çatı şirketi Facebook, sahte haberlerin yayılmasını önlemek için mesaj iletme özelliğini WhatsApp'daki gibi tek seferde beş veya daha az kişi ile sınırlayabilir.

Instagram'ın yeni özelliği, mesajları başka kullanıcılara iletmenizi sağlayacak

Daha önce bildirdiğimiz gibi, Facebook’un bir diğer uygulaması olan WhatsApp’ta bir mesajı toplu bir şekilde maksimum 5 kişiye ilettikten sonra, bir daha toplu bir şekilde iletemiyorsunuz. Hızla yayılan yalan ve yanlış haberlerle mücadele için böyle bir adım atan ABD’li şirket, aynı yaklaşımı Instagram’da da benimseyebilir.

Instagram ayrıca kullanıcıların yorumları sabitlemesini sağlayacak başka bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Her iki özellik de şu anda geliştirme aşamasında olduğu için, herkesin kullanımına sunulana kadar bir süre beklemek durumundayız. Çok küçük bir kullanıcı grubu üzerinde test edilen yeniliklerin yakın zaman sonra platforma dahil edileceğini tahmin ediyoruz.

Instagram, yorum sabitleme özelliği de test ediyor

Öte yandan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, uzun bir zamandır şirket çatısı altındaki WhatsApp, Instagram ve Messenger’ın mesajlaşma altyapısını birleştirmeyi planlıyor. Plana göre her üç uygulama da bağımsız olarak yoluna devam edecek; ancak aynı mesajlaşma altyapısında.

Ne var ki, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'un bu politikasının diğer benzer hizmetlerin sosyal medya deviyle rekabet etmesini önlemesinden endişe duyuyor. Hayata geçirmeyi düşündüğü plan nedeniyle anti-tekel otoritelerinin tepkisiyle karşılaşan Zuckerberg,'in bu konuda nasıl bir adım atacağını bekleyip göreceğiz.