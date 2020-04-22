Facebook, iOS uygulaması için karanlık mod üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sosyal medya devinin iOS kullanıcılarına sunacağı karanlık modun ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Facebook, iOS Messenger uygulaması için karanlık modu geçtiğimiz yılın nisan ayında küresel olarak kullanıma sunmuştu. Ardından sosyal medya devinin ağustos ayında Facebook uygulaması için de karanlık mod desteği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Aradan aylar geçmesine rağmen Facebook'un iOS uygulaması için karanlık mod hala gelmedi, ancak şirket özellik üzerinde hala çalışıyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, karanlık modun Facebook uygulamasının iOS versiyonunda nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Facebook iOS için gelecek karanlık moddan görüntüler

Facebook'un iOS uygulamasına gelecek olan karanlık mod tamamen siyah bir tasarım yerine gri tonlarda olacak. Simgeler ve logolar beyaz renkle vurgulanıyor. Facebook iOS kullanıcıları karanlık modu istedikleri zaman etkinleştirebilecek veya devre dışı bırakabilecekler. Uygulama aynı zamanda işletim sisteminin karanlık mod tercihlerine de uyacak.

Facebook, iOS uygulamasının karanlık mod tasarımı üzerinde hala çalışıyor ve gelecekte modun tasarımı üzerinde değişiklikler yapabilir. Ancak en azından şimdilik beklenen tasarım bu şekilde olacak gibi görünüyor. Sosyal medya devi karanlık modun iOS kullanıcılarına ne zaman sunulacağına dair henüz açıklama yapmadı. Bu nedenle bir süre daha beklemeye devam edeceğiz.