Popüler sosyal medya platformu Facebook, koronavirüs hakkında yayılan yanlış bilgileri önlemek için yeni bir önlem aldı. Şirket, daha önce Facebook tarafından kaldırılmış ve yanlış bilgi içeren içeriklerle etkileşime geçen kullanıcıları Dünya Sağlık Örgütü’nün sayfasına yönlendirecek.

Sosyal medya, özellikle yanlış bilgilerin ve yalan haberlerin yayılması için oldukça elverişli bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Platformda paylaşılan herhangi bir içerik kısa süre içerisinde binlerce kişiye ulaşabildiğinden bu tür aldatıcı içeriklerin de yayılması bir hayli kolay oluyor.

Bütün dünyada etkisini gösteren koronavirüs de çıktığı ilk günden bu yana yalan haberlere veya yanlış bilgilere konu olmaya devam ediyor. Sosyal medya platformları bu içeriklere karşı birçok önlem almış olsa da ne yazık ki bu içeriklerin sonu bir türlü gelmiyor. Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Facebook da bugün yanlış bilginin yayılmasını önlemek için yeni bir önleme imza attı.

Facebook, yanlış bilgiye maruz kalan kullanıcıları güvenilir bilgi kaynağına yönlendirecek:

Facebook, bugün yaptığı duyuruda koronavirüs hakkında yayılan yanlış bilgilerin önüne geçmek için aldığı yeni önlemi açıkladı. Şirket, bugünden itibaren platform üzerinde yanlış bilgiye rastlayan kullanıcıları bu konuda uyaracaklarını açıkladı. Bu önlemin tam olarak nasıl işleyeceği de duyuruda yer aldı.

Facebook’un duyurusuna göre koronavirüs hakkında yanlış bilgi içeren ve Facebook tarafından ‘zararlı’ olarak işaretlenip kaldırılan içerikleri beğenen, paylaşan veya içeriğe yorum atan kullanıcılar, Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı bir sayfaya yönlendirilecek. Kullanıcıların yönlendirildiği sayfa, bugüne kadar koronavirüs hakkında ortaya atılan birçok iddianın cevaplandığı bir sayfa olacak.

Duyuruyu paylaşan Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, duyuruda “Virüs hakkında zararlı yanlış bilgilerle etkileşime girmiş olabilecek insanları, bu iddiaları Facebook’tan tekrar görmeleri veya duymaları durumunda yetkili kaynaklardan gelen gerçeğe bağlamak istiyoruz” şeklinde bir açıklamaya yer verdi.

Ocak ayından bu yana Facebook, YouTube ve Twitter gibi birçok büyük platform, güvenilir bilgiyi öne çıkarmak için sayısız önleme imza attı. Şirketler, kullanıcıları güvenilir ve yetkili kaynaklara yönlendirmeye gayret gösterdi.