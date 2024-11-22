Meta, Facebook Messenger’a HD görüntülü aramalar, yapay zekâ arka planları ve eller serbest arama gibi yeni özellikler ekledi.

Meta, Facebook Messenger’a bir dizi yeni özellik eklediğini açıkladı. Meta bu güncellemeler ile birlikte Messenger üzerinden yapılan aramaları daha kullanışlı, eğlenceli ve kaliteli hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni özellikler arasında HD görüntülü aramalar, yapay zekâ destekli arka planlar, gürültü azaltma gibi iyileştirmeler ve Siri ile eller serbest kullanım gibi yenilikler bulunuyor.

Yeni Messenger özellikleri

Messenger kullanıcıları, video aramalarında yeni yapay zekâ destekli arka planlar ekleyebilecek. Meta, bu özellik sayesinde kullanıcıların ruh hallerine göre özelleştirilmiş arka planlar oluşturmasına olanak tanıyor olacak. Ayrıca, HD görüntülü aramalar ve arka plan gürültüsü engelleme gibi iyileştirmeler, dijital görüşmelerin kalitesini artıracak. Siri entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, ellerini kullanmadan arama yapabilir veya mesaj gönderebilecek. Yeni özellikler hakkında detaylar ise şu şekilde:

Yapay zekâ arka planları

Video aramalarında kullanıcılar, kişisel yapay zekâ arka planları seçebilecek.

HD görüntülü aramalar ve gürültü azaltma

Wi-Fi bağlantısında HD görüntülü aramalar varsayılan olarak aktif olacak. Mobil veri kullanırken ise kullanıcılar, arama ayarlarından bu özelliği açabilecek.

Sesli ve görüntülü mesajlar

Cevapsız aramalar için sesli veya görüntülü mesaj bırakılabilecek.

Eller serbest arama ve mesajlaşma

Siri sayesinde, kullanıcılar ellerini kullanmadan Messenger üzerinden arama yapabilecek veya mesaj gönderebilecek.

Meta, bu yeni özelliklerin yakında kullanıma sunulacağını belirtti ve bunların önümüzdeki haftalar içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.