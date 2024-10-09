Meta, Instagram ve Facebook Reklam Yöneticisi'ne yeni yapay zekâ reklam düzenleme aracını getiriyor.

Sosyal medyada gördüğümüz reklamların ne kadar güvenilir olduğu tartışmalı bir konu, öyle ki mobil oyun reklamlarında bile "sahte reklamlardan sıkıldınız ama bizim oyunumuz gerçekten böyle" temasına rastlayabiliyoruz. Şimdi de Meta'nın yeni yapay zekâ düzenleme araçları ile akışta gösterilen video ve reklamlar düzenlenebilecek.

Meta'nın yeni aracı, reklamverenlerin Facebook ve Instagram akışlarında gösterilen video reklamlar oluşturmasına ve değiştirmesine olanak sağlayacak. Önümüzdeki yılın başlarına kadar bu aracın küresel reklamverenlere yayılması tamamlanmış olacak.

Öncelik video içeriklerde olacak

Meta'nın araçları öncelikli olarak video içeriklerine odaklanacak gibi görünüyor. Firmanın vurguladığı iki ana özellik dikkat çekiyor. Bunlardan ilki Video Genişletme özelliği ve bu özellik, videoların en boy oranını genişletmeye odaklanıyor. Bunu gerçekleştirmek için de "görülmeyen pikseller" oluşturuyor. İkinci özellik olan Görüntü Animasyonu ise reklamlar için statik görüntülerden videolar oluşturabiliyor ve bu videoları Reels gibi hizmetlerde kullanabilmeyi sağlıyor.

Elbette ki yapay zekâ ile görselleri genişletmenin ya da durağan görüntüleri hareketlendirmenin pek çok yolu hâlihazırda biliniyor. Meta'nın yeni aracı bu yaratım sürecinde reklamverenlerin yükünü hafifletmeyi ve reklamcıların çalışma şartlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yeni yapay zekâ aracı ile Meta'nın sosyal medya devine dönüşmesini sağlayan hedeflenmiş reklamlar daha da hedeflenmiş hâle gelecek. Amazon ve TikTok gibi şirketlerin de yapay zekâyı reklamcılık alanında test ettiği de biliniyor.

Yapay zekâ kullanılan reklamlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz?