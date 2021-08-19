Facebook'un yıllardır üzerinde çalıştığı kripto para projesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin Blockchain teknolojilerinden sorumlu ismi David Marcus, geliştirdikleri dijital cüzdan olan Novi'nin kullanıma hazır olduğunu açıkladı.

Facebook, bundan yıllar önce Libra isimli bir kripto para projesi başlattığını duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu kripto para birimiyle birlikte diğer kripto paralara destek verecek dijital cüzdan da "Calibra" isimli bir yazılım olacaktı. Ancak şirket, yıllar içerisinde finans otoriteleriyle bir türlü anlaşamadı. Libra'yı büyük bir risk olarak kabul eden yetkililer, kurdukları baskılarla Facebook'un Libra projesinde değişiklikler yapmasını sağladılar.

Şirket, konuyla ilgili açıklamalarında önce, djital cüzdanın ismini değiştirdiklerini ve bu kripto para cüzdanının "Novi" olarak isimlendirileceğini söylediler. Bundan kısa bir süre sonra yeni bir karar açıklayan Facebook, bu kez de Libra ismini değiştirdiklerinden bahsettiler. Yapılan o açıklamalarda, kripto paranın isminin "Diem" olacağı ifade edildi. Şimdiyse Diem'i de destekleyen dijital cüzdan Novi ile ilgili bir açıklama geldi.

Facebook'un kripto parası Diem'in dijital cüzdanı Novi, kullanıma hazır:

2018 yılına kadar PayPal'ın üst düzey yöneticilerinden olan, 2018 yılında Facebook'un Blockchain teknolojilerinin başına getirdiği isim olan David Marcus, Medium üzerinden yaptığı bir açıklamada Novi'nin hazır olduğunu duyurdu. Novi için yasal süreçleri de başlattıklarını ve ABD'nin büyük bir bölümünde Novi için lisans aldıklarını aktaran Marcus, dijital cüzdanın lisans alınmayan bölgelerde kullanıma sunulmayacağının altını çizdi.

David Marcus, Novi ile ilgili açıklamalarında mevcut finansal düzene de değindi. Sistemin tamamen bozuk olduğunu ve sürdürülebilir bir yanının kalmadığını söyleyen Marcus, ödeme sistemlerinin er ya da geç değişeceğini, Diem ve Novi'nin de bu değişimin bir parçası olacağını ifade etti. Kararlılık vurgusu yapan Facebook yöneticisi, endüstrideki en güvenilir oyunculardan olacaklarına emin olduklarının altını çizdi.