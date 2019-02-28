Facebook ve Microsoft'un ortak çabaları ile inşa edilen binlerce kilometrelik internet kablosu, veri transfer hızı kapasitesi ile mevcut ortalamanın iki katından fazla değere ulaştı.

Facebook ve Microsoft tarafından kurulan dünyanın en yüksek veri transferi kapasiteli denizaltı kablosu, tahmin edilenden %20 daha yüksek hız sunacak gibi görünüyor. 16QAM modülasyonu kullanan kısa süre önce gerçekleştirilen bir deneyde, yaklaşık 6 bin 400 kilometrelik transatlantik kablosunda 26,2 Terabitlik veri transfer hızı elde edilerek rekor kırıldı.

Infinera’nın testi gerçekleştiren araştırma ekibi, denizaltı kablosunun içinde bulunan sekiz fiber optik kablo çiftinin her birinin 20 Tbps veri transfer hızı sunmasını bekliyordu. Fakat sonuçlar, tahmin edilenden %20 daha yüksek veri transfer hızı elde edildiğini ortaya koydu. Sonuçlar, 160 Tbps transfer hızı ile mevcut en hızlı denizaltı kablosu olan MAREA kablosunda ispatlandı.

Telxius tarafından kontrol edilen ve yönetilen MAREA, Birleşik Devletler’in Virginia eyaletinden İspanya’nın Bilbao sahillerine kadar uzanıyor. Deneyin iki büyük önemi bulunuyor. Birincisi, yeni veri transfer yaklaşımı, mevcut bir kablo üzerinde gösterildiğinden Microsoft ve Facebook, yüz milyonlarca dolar harcamadan önce kablonun geliştirilmesi için fırsat yakalamış oldu. İkinci önemi ise bu büyüklükte hızlar ilk kez bu kadar uzun kablolar üzerinde gösterilebildi.