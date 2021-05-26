Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, açıklamasında aşı çalışmalarına ilişkin güncel durumdan bahsetti ve haziran ayında aşı çalışmalarının hızlanacağını ifade etti.

Ülkemizde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 17 Mayıs'a kadar devam eden tam kapanma uygulanmıştı. Bu uygulamanın son bulmasıyla birlikte açıklanan yeni kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar geçerli olacak. 1 Haziran'dan sonra sürecin nasıl ilerleyeceği ise salgının gidişatı değerlendirildikten sonra belirlenecek.

Vaka sayılarında yaşanan azalma ve aşı konusunda yaşanan gelişmeler sonrası bugün Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası, yaz aylarıyla birlikte geçilecek olan normalleşme sürecine yönelik ilk açıklamalar Bakan Koca tarafından yapıldı. Koca, açıklamasında aşı konusundaki yeni gelişmelere yer verdi ve yaz aylarında devam edecek yoğun aşılama çalışmaları ile salgının yıkıcı etkisinden kurtulmayı hedeflediklerini belirtti.

50 yaş üzerine aşılama başlıyor:

Geçtiğimiz günlerde Koca ve Uğur Şahin tarafından duyurulan bir haber ile 120 milyon doz BioNTech aşısının ülkemize geleceğini öğrenmiştik. Bu aşılardan bir kısmı bugün Türkiye'ye geldi ve bu gelişme, yaz aylarında hızlanacak aşı çalışmaları için oldukça önemli. Bakan Koca da yaptığı açıklamada buna değindi ve 1 Haziran itibarıyla 50 yaş üzeri vatandaşların da aşılarını olabileceklerini duyurdu.

Toplamda 270 milyon doz aşının imza altında olduğunu belirten Koca, yerli aşı çalışmasında da artık son aşamada olduğumuz ifade etti. Çalışmaları devam eden üç yerli aşıdan birinin artık insanlı faz 3 aşamasında olduğunu duyuran Koca, aşının kullanımının yaklaştığını belirtti. Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak."

"Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak."

"Yerli aşımızla ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim."

"Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi."

Tam kapanma sonrası düşen vaka sayılarıyla birlikte hızlanan aşı çalışmalarının da etkisiyle yaz aylarında ülkemizin salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağını ifade eden Koca, hedefin normalleşme olduğunu açıkladı.