Anlaşma Sağlanan BionTech Aşılarının Bir Kısmı Türkiye'ye Ul

Sağlık Bakanlığı ve BionTech arasında yapılan anlaşmaya göre Türkiye'ye getirilmesi planlanan 120 milyon doz aşının bir kısmı bugün Türkiye'ye ulaştı. İlk parti ile ulaşan aşı miktarı henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı ve BionTech arasında imzalanan anlaşma ile birlikte 30 milyonu opsiyonel, toplam 120 milyon koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. Anlaşmanın ardından ilk parti aşılar Türkiye'ye ulaştı.

TRT Haber tarafından aktarılan bilgilere göre bügüne kadar Türkiye'ye 6,1 milyon doz BionTech aşısı ulaşmıştı. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BionTech CEO'su Uğur Şahin'in ortak açıklaması ile 15 Haziran'a dek toplam 14,2 milyon aşı Türkiye'ye ulaşmış olacak.

Aşılar, aile sağlı merkezlerinde uygulanacak:

Daha önce Sinovac aşılarında olduğu gibi BionTech aşıları da Aile Sağlığı Merkezlerine dağıtılacak, vatandaşlar aldıkları randevulara göre bu merkezlere giderek aşılarını olabilecekler. Ayrıca Sağlık Bakanı, Haziran ayı sonuna dek 20 yaş ve üzeri vatandaşlarının tamamının aşılanacağı bilgisini vermişti.