Sağlık Bakanından Korkutan 'Delta Varyantı' Uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Delta varyantının yüzde 90'a ulaştığını, delta plus varyantının yaygınlığının ise arttığını söyleyen Koca, yeni bir kapanma kararının gündemde olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir etkinlik gerçekleştirdi. 2020 yılından beri bir türlü kurtulamadığımız koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, tüm dünyayı yeniden etkisi altına alan delta varyantı ile ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Koca, varyant yoğunluğunun Türkiye'de yüzde 90'lara kadar ulaştığını söyledi.

"Şu an delta varyantı Türkiye’de yüzde 90’ı geçti. Delta Plus giderek artmaya başlıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın daha da yoğunlaştığı anlamına geliyor." diyen Sağlık Bakanı Koca, sürecin üstesinden ancak aşı ile gelinebileceğini söyledi. Aşılama oranının her geçen gün biraz daha arttığını ifade eden Bakan, "Her gün 1 milyona yakın aşı yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümet, yeni bir kapanma kararı düşünmüyor

Gazetecilerden bir tanesinin "Yeni bir kapanma kararı düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Bakan Koca, hükümet cephesinde böyle bir düşüncenin olmadığını söyledi. Ancak bu açıklamanın içinde bulunduğumuz koşullar doğrultusunda olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira yeni bir pik yaşanır ya da salgının seyri giderek daha kötü bir hal alırsa, kapanma mutlaka gündeme gelecektir...

BioNTech aşısı vurulanların üçüncü doza ihtiyacı yok (şimdilik)

Son günlerde tartışılan kaç doz aşı vurulmalı konusuyla ilgili de konuşan Fahrettin Koca, "İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız." ifadelerini kullandı.