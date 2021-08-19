Yeni Araştırma:Aşı Olanların Virüsü Bulaştırma Riskini Arttı

Oxfod Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, aşıların Delta varyantına karşı etkisinin azaldığını ve aşılıların virüs kapma ve bulaştırma riskinin arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre aşının etkisi üç ay içinde azalmaya başlıyor.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden COVID-19 mücadelesinde aşılamanın küresel bazda hızlandığı bir noktaya gelinmiş olsa da tehlike çanları susmak bilmiyor. Geliştirilmeden önce en etkili çözümlerden biri olarak kabul edilen aşılar üzerine tartışmalar ve araştırmalar ise hızla devam ediyor.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin yaptırdığı araştırma, aşıların Delta varyantına karşı etkisinin hızlı bir şekilde azaldığını ve aşı yaptıran kişilerin virüs kapma ve bulaştırma riskinin arttığını ortaya koydu.

Etki üç ay içinde azalmaya başlıyor

İngiltere'de en yaygın kullanıma sahip olan Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşılarının incelendiği araştırmada, aşıların virüsten korunmada en iyi yol olma özelliğini yitirmese de etkilerinin üç ay içinde azalmaya başladığı kaydedildi.

Araştırmada, BioNTech aşısı ilk etaptaki yüksek bir etkinlik seviyesi sunmasına rağmen koruyucu etkisini AstraZeneca'ya göre daha hızlı bir şekilde kaybettiği sonucuna varıldı.

BioNTech'in etkisi AstraZeneca'dan hızlı düşüyor

BioNTech ve AstraZeneca aşılarının ikinci dozdan sonra uyandırdığı bağışıklık dinamiğinin önemli farklar gösterdiğine dikkat çeken araştırmacılar, "Pfizer başlangıçta daha fazla etkinlik gösteriyor ancak yüksek virüs yoğunluğu ve semptomlu enfeksiyonlara karşı koruma etkisi daha hızlı bir şekilde düşmekte." diyor.

İngiltere çapında boğaz ve burundan alınan üç milyonu aşkın örneğin kullanıldığı araştırmada ikinci dozun uygulanmasını takip eden iki haftanın ardından yüzde 85 olan BioNTech etkinliğinin 90 gün sonra yüzde 75'e; AstraZeneca'da ise yüzde 68'den yüzde 61'e gerilediği kaydedildi. Koruma düzeyindeki düşüşün 35 yaş ve üstündeki grupta daha belirgin olduğuna da dikkat çekildi.

Hastalığı doğal yolla atlatanların bağışıklığı daha güçlü

İngiltere Ulusal İstatistik Dairesinin geçen yıl Aralık ayından başlayarak tesadüfi bir şekilde seçilen evlerde gerçekleştirdiği PCR testlerini baz alan araştırmada, doğal yollardan virüse yakalanıp iyileşen kişilerin bağışıklığının, aşılananlara göre daha güçlü olduğu da kaydedildi.

18 yaşın üstündeki 380 bini aşkın kişi üzerinde iki grup hâlinde yürütülen araştırmanın ilk aşaması 1 Aralık 2020'den başlayarak Alfa varyantının baskın olduğu dönemde, ikinci aşaması ise 16 Mayıs 2021'den 1 Ağustos'a kadar, Delta varyantının baskın olduğu dönemde gerçekleştirildi.

Aşılılarda virüs yoğunluğu aşı olmayanlardakinden az değil

Alfa varyantının baskın olduğu dönemden farklı olarak, iki doz aşı olmuş kişilerin virüse yakalanmaları durumunda hiç aşı olmamışlar kadar virüs yoğunluğuna sahip olduğu bulgusu ise araştırmadan çıkan dikkat çekici bir başka sonuç.

Oxford Üniversitesi'nde araştırmalar yürüten Koen Pouwels, aşılanmasına rağmen enfekte olan kişilerde görülen virüs yoğunluğunun, sürü bağışıklığına ulaşmayı zorlaştıracağını söylüyor. Pouwels, "aşıların ağır hastalık vakalarının önlenmesinde muhtemelen en iyi yol olduğunu, ancak virüsün bulaştırılmasının önlenmesinde etkisinin azaldığını" dikkat çekti.

Oxford'lu araştırmacılar, enfekte olmuş kişilerin boğazındaki virüs yoğunluğunun, semptomların şiddetini kabaca gösterdiğine de vurgu yaparak enfeksiyonun süresi ile ilgili ellerinde yeni veri bulunmadığını belirtti.