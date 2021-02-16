Fahrettin Koca, İllere Göre Haftalık Vaka Sayısını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 - 14 Şubat tarihleri arasında hangi ilde ne kadar koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. Bu vaka sayıları, il bazında yapılacak kısıtlamaların gevşemesine veya sıkılaştırılmasına neden olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde koronavirüs vaka sayılarının yakında il bazında açıklanmaya başlayacağını açıklamıştı. İllere göre haftalık vaka sayılarını açıklayacağını duyuran bakan, kısa süre önce sosyal medya hesabından bu grafiği paylaştı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadelerini kullandı.

Restoran, kafe gibi alanların illerdeki koronavirüs vaka sayılarına göre açılacağının duyurulmasının ardından çok daha önemli bir hal alan bu grafik, 100 bin kişiden kaçında koronavirüse rastlandığını bizlere gösteriyor. 8 - 14 Şubat tarihlerini kapsayan ilk grafiğe göre 100 bin kişide en fazla koronavirüs vakasının olduğu ilimiz 228,02 ile Trabzon. Trabzon'u 202,44 ile Rize takip ederken onları 194,42 ile Ordu, 184,34 ile de Giresun izliyor. Bu açıdan baktığımızda nüfusa oranla en fazla koronavirüs vakasının rastlandığı şehirlerin Doğu Karadeniz bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz.

3 büyükşehirde vakalar ne durumda?

Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da 8 Şubat - 14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişi başına 60,19 kişide koronavirüse rastlandı. Başkent Ankara'da bu oran 35,49 olarak kalırken bir diğer büyükşehir İzmir'de ise 44,39 oldu.

Her hafta yeni tablo açıklanacak

Bugün ilkini gördüğümüz "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı", bundan sonra her pazartesi günü paylaşılacak. Şehirlerdeki vaka sayılarına göre restoran, kafe gibi işletmelerin açılıp kapanabileceği bir düzene girilecek. Bir ödül sistemi olarak da görebileceğimiz bu sistemin ne zaman ve nasıl başlayacağı ise şu an bilinmiyor.

İllere göre haftalık vaka sayısı (8 - 14 Şubat)

Not: 100 bin kişide görülen sayılardır.