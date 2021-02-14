Kasım ayından beri hizmet veremeyen ve artık oldukça zor durumda bulunan kafe ve restoranlar için çözüm arayışında olan Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni plana dair ilk detaylar geldi. Buna göre vaka ve ölüm sayısı azalan şehirlerde kafe ve restoranlar açılabilecek.

Pandemi sürecinde gerçekleştirilen kısıtlamalardan pek çok sektör oldukça kötü etkilendi. Bu sektörlerin başında ise yazın kısa bir süre boyunca hizmet sunmaları dışında aylardır kapalı olan kafe ve restoranlar geliyor. Paket servis ve gel-al hizmeti sunma imkanı olanlar dışında genel olarak kafe ve restoranlar uzun zamandır kapılarını müşterilerine açamıyor.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, salgının gidişatını kötü etkilemeyecek şekilde kafe ve restoranları yeniden nasıl açabileceğine dair yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

Vaka ve ölüm sayıları azalan şehirlere 'ödül sistemi'

Sağlık Bakanlığı'nın yeni planı temelde bir ödül sistemi gibi işleyecek. Vaka ve ölüm sayıları azalan şehirlerde ve ilçelerde kısıtlamalar azaltılacak. Bu karar, İl Hıfzıssıhha kurulları tarafından alınacak. Bu yöntem ile şehirlerde vatandaşların da vaka sayılarının azalması için daha tedbirli davranmasını sağlamak amaçlanıyor. Kaldırılacak kısıtlamaların başında ise kafe ve restoranların yeniden açılması yer alıyor.

Aynı zamanda üniversitelerde yüz yüze eğitim de yeni yarıyılın başlamasına günler kala en çok tartışılan konuların başında geliyor. Bu konudaki öneri ise üniversitelerin Mayıs ayında açılması ve Ağustos'a kadar eğitime devam etmesi yönünde.

Üniversitelerde eğtimin bu durumda hibrit olarak devam etmesi düşünülüyor. Şu an için bazı üniversiteler yeni dönemde hibrit eğitim ile devam edeceklerini açıkladılar ancak bu durum tüm üniversiteler için geçerli değil. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bu önerileri ve yeni yöntemleri tartışarak kabul edilmesi durumunda uygulamaya konması bekleniyor.