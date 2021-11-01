Sağlık Bakanı'ndan 'Okullar Kapanacak' İddiasına Yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların uzaktan öğretime geçeceğine ilişkin iddiaları yanıtladı. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyen Bakan Koca, yüz yüze eğitime devam edileceğini ifade etti. Böylelikle son günlerde sıklıkla gündem olan tartışma, sona ermiş oldu.

Türkiye, koronavirüs pandemisini bir türlü gündeminden çıkaramadı. Zira aşılama oranının her geçen gün biraz daha azalması ve aşılanmış kişilerin de bağışıklıklarını yitirmeye başlamaları, vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesine yol açtı. Açıklanan vaka sayılarının son haftalarda 20 bin seviyesinin altına düşmemesi, pik endişesinin de artmasına yol açtı.

Bugün hemen her yerde, artan vaka sayılarının yeni bir kapanmaya yol açıp açmayacağı konuşuluyor. Ayrıca okulların da yeniden uzaktan eğitime geçebileceği söyleniyor. Ancak bu tartışmalar, an itibarıyla son bulmuş durumda. Zira konunun muhatabı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da yaptığı bir açıklama ile tartışmaları sona erdirdi.

Okullar yüz yüze eğitime devam edecek

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalarda; "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ." ifadelerine yer verildi.

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar, okulların bir daha uzaktan eğitime geçmeyeceğini ortaya koyuyor. Ancak yine de bu durumun değişebileceğini unutmamak gerek. Zira vaka sayıları çok fazla artar ya da yeni bir varyant ortaya çıkar ve aşı etkisiz kalırsa, yeni kararlar alınmak durumunda kalınabilir.