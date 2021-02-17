Fahrettin Koca, Oxford Aşısının Neden Alınmadığını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en fazla konuşulan koronavirüs aşılarından Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşının neden alınmadığı sorusunu yanıtladı. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre Oxford aşısı yakından takip ediliyor olsa da temin etmek mümkün değil.

Dünyanın pek çok ülkesinde aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte koronavirüsün neden olduğu kriz ortamı önemli ölçüde yatışmış durumda. Bununla birlikte pek çok kişi, aşılama çalışmalarının hızı dışında hangi aşının tercih edildiği konusuna da büyük önem veriyor. Hatta yer yer hangi aşının tercih edilmediği, hangi aşının tercih edildiğinden daha fazla konuşulabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Hürriyet’ten Osman Müftüoğlu, Bakan Koca ile devam eden koronavirüs salgını hakkında uzun bir “sohbet” gerçekleştirdiklerini aktarırken; fazlasıyla konuşulan “Oxford aşısı neden tercih edilmedi?” sorusunu da kendisine yönelttiğini belirtti.

"Oxford aşısının bu bölgedeki dağıtım hakkı, Sputnik 5 aşısını üreten Rus firmasının elinde"

Oxford aşısı kararı ile ilgili, “Biz bu aşıyı da baştan beri dikkatle izledik” diyen Bakan Koca, “Güvenli ve değerli bulduk. Ne var ki üretici firma, aşının bizim de dahil olduğumuz bölge ülkelerine dağıtım hakkını Sputnik 5 aşısını üreten Rus firmasına vermiş.” ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz Rus firmasıyla Sputnik 5 aşısı nedeniyle zaten temas halindeyiz. Bu aşıya da talip olduğumuzu söylediğimizde, ellerinde henüz Rusya’nın kullanımı için bile AstraZeneca aşısının bulunmadığını belirttiler. Kısacası bu ucuz, etkili ve güvenli aşıya henüz ulaşma şansımız yok ama her imkânı zorladığımızdan emin olabilirsiniz.”

Bakan Koca, Osman Müftüoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin devamında Pfizer/BionTech aşısı, yerli aşının kullanıma gireceği tarih, bilim kurulunun durumu ve tedbirlerin gevşetilmesi ile ilgili de açıklamalarda bulunmuş durumda. Müftüoğlu’nun kaleme almış olduğu yazının tamamını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.