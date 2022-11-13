Kaza Yapan Arabasının Parçalarından Motosiklet Yapan Adam

Çölün ortasında arabanızı bir kayaya çarparsanız ve en yakın yerleşim yeri de epey uzaktaysa ne yaparsınız? Bir Fransız mühendisin bulduğu çözüm, aracın parçalarından kendine bir motosiklet yapmak olmuş.

Yıl 1993. Fas. Fas’ın sınırlarının hemen ötesindeki Tilimsan şehrinin girişinde askerler, bir Fransız’ı geri çevirdi. Geri dönüş yolunda bu Fransız, en yakın yerleşim yerine kilometrelerce uzakta bir kayaya çarptı ve aracı kullanılmaz hale geldi. Çoğu kişi için bu olay yolun sonu olsa da, mühendislik yapan Emile Leray için bu durumdan çıkmanın bir yolu vardı.

Hikayesini Great Big Story kanalına anlatan Leray’ın macerası, adeta gerçek hayattaki bir Iron Man hikayesi oldu. Aracın parçalarından kendine önce bir sığınak yapan adam, sonrasında da aracın kalan parçalarından motosiklet benzeri bir araç yaparak yolculuğunu tamamladı.

Bir arabadan ev ve araba yapmak

Kendini kurtarma sürecine öncelikle aracının kaportasından bir sığınak yapmakla başlayan mühendis, sonrasında ise aracın iskeletini kısaltma yoluna gitti. Kırılan aksları da düzelttikten sonra üç tekerlekli bir otomobil-motosiklet arası bir araç ile yola devam etti. Bu esnada aracın ateşleme sistemini gidonun üzerine taşırken, arka kısma da süspansiyonu yerleştirdi. Bu süreç 12 gün ve 11 gece sürdü.

Öte yandan bu ilginç araçla evine geri dönmeye çalışan adam, Fas’tan geçerken aracının “Citroen 2CV’nin özelliklerini taşımadığı” gerekçesiyle 450 euroluk bir cezaya da çarptırıldı. Hatta bu araç bugün bile Leray’ın elinde. Aslında, Citroen 2CV’ye özel bir ilgisi bulunan mühendis, bu araçtan ve parçalarından bir tekne, bir rugby topu, bir masalı testere ve hatta gözlük bile yapmış.