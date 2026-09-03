FC 27 Bu Yıl PC'de Bir Başka Olacak: Yeni Grafik Modu, Yeni Kontrol İyileştirmeleri ve Dahası Geliyor!

EA, FC 27'nin 25 Eylül'deki çıkışı öncesinde PC sürümüne özel grafik, kontrol ve performans iyileştirmelerini detaylandırdı.

FC 27’nin piyasaya çıkmasına yalnızca birkaç hafta kaldı. Yıllardır süregelen alışılagelmiş formülünü önemli ölçüde değiştirmeyi hedefleyen yeni yapım, oyunculara çok daha farklı ve yeni bir futbol deneyimi vaat ediyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu yılki oyun ile seriye gelecek yeniliklerin yanı sıra EA, bu yıl özellikle PC sürümüne ayrı bir önem verildiğini ve özel bir grafik modu bulunacağını doğruladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

PC'ye özel grafik modu yer alacak

Sistem donanımınızın gücünden tam anlamıyla yararlanmanızı kolaylaştıracak çeşitli sıfırlama ve yapılandırma seçenekleri PC sürümünde yer alıyor. Görsel kalitenin sınırlarını zorlayan üst düzey sistem sahipleri için özel olarak tasarlanan "Ultra Enhanced" grafik modu, PC platformundaki en dikkat çekici yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca klavye ve fare desteğinin belirgin şekilde iyileştirilmesi, bu yıl kontrolü çok daha rahat ve hassas hâle getirecek.

FC 26’dan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda hayata geçirilen tepkisellik artışı, daha hızlı yükleme süreleri ve genel performans optimizasyonları da oyunu PC'de oynamayı son derece cazip kılıyor.

FC 27, 25 Eylül’de dünya çapında erişime açılacak. Ultimate Edition sahipleri ise 18 Eylül itibarıyla oyuna erken erişim sağlayabilecek. Bu tarihe kadar oyuna dair daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Gamescom'da doğrudan The Grounds ve Kariyer modlarının yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz röportajları hemen aşağıda yer alan içeriklerimiz üzerinden okuyabilirsiniz.