Eski Yetkiliden 2 Metre Kuralını Yalanlayan Açıklama

FDA eski yetkilisi Scott Gottlieb, 2 metrelik sosyal mesafe kuralının 'keyfi' bir şekilde alınmış bir karar olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalara göre sosyal mesafe aslında 2 metre değil, en az 3,5 metre olmalıymış.

ABD eski başkanı Donald Trump yönetiminin Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) sorumlu Dr. Scott Gottlieb, CBS’nin Face the Nation’ına yaptığı açıklamada, pandeminin yayılmasını engellemek adına getirilen 2 metrelik sosyal mesafe kuralının ‘keyfi’ bir şekilde koyulduğunu söyledi.

Gottlieb’in söylediklerine göre sosyal mesela 2 metre değil, en az 3,5 metre olmalıymış.

Sosyal mesafe en az 3,5 metre olmalı

Gottlieb, Haslatık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin aslında en az 3,5 metrelik bir sosyal mesafe kuralı önerdiğini; ancak atanan siyasi kişinin bunu ‘işlevsiz’ olarak nitelendirip ‘toplumun çökeceğini’ söylemesi üzerine yönetimin 2 metrelik mesafede karar kıldığını söyledi.

Gottlieb, COVID-19'un aeroseller aracılığıyla yayıldığının bilinmesine rağmen pek çok insanın bu 2 meterlik kuralın, damlacıkların iki metreden fazla yayılamadığı grip üzerine bazı eski çalışmalara dayandığını düşündüğüne de vurgu yaptı.

2019 yılında pandemi patlak vermeden önce FDA’dan istifa eden Gottlieb bu sosyal mesafe kararını ve genel olarak pandemiye dair alınan halk sağlığı kararlarını, “Titizlik eksikliğinin mükemmel bir örneği, “ diyerek eleştirdi.