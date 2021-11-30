FED Başkanından Piyasalara Korku Salan 'Omicron' Açıklaması

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınındaki yeni varyant ve ekonomi arasındaki ilişki ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Powell tarafından yapılan açıklamalar, yeni varyant nedeniyle başta ABD olmak üzere küresel çapta ekonomik sorunlar yaşanabileceğini gözler önüne seriyor.

Koronavirüs pandemisinde yeni bir dönem başladı. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve çok kısa sürede birçok ülkede görülmeye başlayan omicron isimli varyant, aşıları etkisiz bırakabileceği ihtimali ile de tüm dünyada endişe yarattı. Pek çok ülke sınırlarını kapatırken küresel ekonomik veriler de gelen son haberlerle bir kez daha sarsıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell ise piyasalardaki sallantıyı derinleştirecek cümleler kurdu.

Jerome Powell tarafından yapılan açıklamalarda, omicron varyantı ve vaka sayılarındaki artışın ekonomi için tehdit olduğu ifade edildi. Varyantın insanlardaki çalışma azmini düşürebileceğini, bunun bir sonucu olarak da piyasalarda yavaşlama görülebileceğini anlatan FED Başkanı, tedarik zincirlerinde yeni aksaklıklar görülebileceğinden bahsetti.

ABD'deki ekonomik sorunlar tüm dünyayı etkiler

Powell'ın değindiği konulardan bir tanesi de ABD'de yüzde 7'lere ulaşan enflasyon rakamlarıydı. FED Başkanı'na göre enflasyonun yükselmesine yol açan etkenler, önümüzdeki yıla kadar devam edecek. Ancak 2022, ABD ekonomisinin yeniden toparlanacağı bir dönem olacak.

Küresel ticaretin dolarla yapıldığı bir dönemde ABD ekonomisinin sarsılması, pek çok ülke ülke için domino etkisi yaratabilir. Türkiye'yi bu konuda nelerin beklediğini ise zaman gösterecek...