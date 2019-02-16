LG, yeni amiral gemisi olacağı düşünülen modellerini, ABD'de Federal İletişim Kurulu (FCC)'nin onayına sundu. Modeller hakkında detaylı bilgiler sunulan sertifika da yer almazken, bazı tahminler piyasada dolaşmaya başladı bile.

Geçtiğimiz günlerde LG, markanın amiral gemisi olması beklenen G8 ThinkQ modelinin, üç farklı varyasyonu için onay başvurusu yaptı. Federal İletişim Kurulu'na yapılan başvuruda sunulan sertifikalarda cihazlarla ilgili detaylar yer almadı ancak bazı söylentiler şimdiden konuşulmaya başlandı.

LG'nin başvuru sertifikalarında modellerin isimleri tam olarak yer almıyor. Bunun yerine model numaraları ile tarif edilen cihazların, net olarak bahsedilen 3 adet özelliği mevcut: WLAN, Bluetooth ve NFC radyo. LG'nin bu iddiali telefonunu merak ediyorsanız, elde çok fazla detay olmamasına üzülmeyin çünkü şirket, çok yakında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongre'sinde yeni modeli G8'i tanıtacak.

LG, daha evvel G8'in ekranının bir amplifikatör olarak kullanılabileceğini onaylamıştı. Firmanın yeni cihazında kullanacağı kameranın ise gelişmiş bir sensör vasıtası ile düşük ışıkta kaliteli selfi çekmeyi sağlayacağı, aynı zamanda çok daha güvenlikli bir yüz tanıma sistemine yardımcı olacağı konuşuluyor. Söylentilere göre LG G8 TnihQ, 3,500 mAh batarya, 6,1 inç ekran ve 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte sunulacak. Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 855'in bu cihazlarda kullanıldığı ise ortaya çıkan diğer iddialar arasında yer alıyor. LG'nin yeni telefonlarını ve daha birçok farklı markanın yeni ürünlerini merak ediyorsanız, 24 Şubat'ta Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi ile ilgili haberlerimizi takipte kalın.