LG G8 ThinQ'in Basın Görselleri Ortaya Çıktı

LG'nin yeni amiral gemisini MWC 2019 sırasında tanıtmasını bekliyoruz. Düşüşte olan LG'nin yeni akıllı telefonu ile bir yükselişe geçip geçmeyeceği merak edilirken, ortaya çıkan G8 ThinQ görselleri, böyle bir çıkışın zor olacağını ima ediyor.

Daha önce pek çok akıllı telefona ait görüntüyü daha cihaz tanıtılmadan paylaşmış olan Evan Blass, şimdi de LG’nin yeni amiral gemisi olan G8 ThinQ modeline ait görselleri Twitter hesabından paylaştı. LG G8 ThinQ’e her açıdan bakış sağlayan görseller, Güney Koreli şirketin G7 ThinQ’ten bu yana ‘tembellik’ yaptığını gösteriyor.

Paylaşılan görsellere göre LG G8 ThinQ, G7 ThinQ ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olacak. Şirket, ekran çerçevelerini inceltmek için bir miktar çaba göstermiş olsa da cihazların tam açılı görüntüsü birbirleri ile oldukça benzer. Üstelik LG, cihazların arka panelinde de arka kamera modülünü yan yatırmak dışında bir değişikliğe gitmemiş durumda.

İki nesil üst üste aynı tasarımı piyasaya sürme hatasını son olarak Samsung Galaxy S9’da görmüştük. Galaxy S8 ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olan Galaxy S9, fazlasıyla eleştirilmiş ve Galaxy S serisinin en az beğenilen ve satan modellerinden biri olmayı başarmıştı. Görünüşe göre LG, hemşerisinin bu hatasından hiç ders almamış.

Özelliklerine baktığımızda LG G8 ThinQ, G7 ThinQ ile aynı 6.1 inç QHD OLED ekrana, Android 9 Pie işletim sistemine, 6 GB RAM’e, 128GB depolamaya ve 3.400 mAh bataryaya sahip olacak. Cihazın kamera kalitesinde ciddi bir yükseltme ile gelmesi bekleniyor ancak yine de Samsung, Huawei gibi rakiplerini yakalaması pek mümkün görünmüyor.