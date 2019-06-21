Dünya çapında bir kargo firması olan FedEx, Huawei marka bir telefonu Britanya'dan ABD'ye kargo ile göndermek isteyen kişiye paketi göndericiye bir notla iade etti.

PC Mag'in bugün verdiği bilgilere göre FedEx, Huawei P30 telefonunu Britanya’dan ABD'ye kargolamayı reddetti. Dünyaca ünlü şirket, kargoyu teslim etmesi gerekirken paketi sahibine “Kargonuz, ABD’nin ve Çin’in Huawei ile yaşamış olduğu sıkıntılar nedeniyle FedEx tarafından iade edildi” notuyla iade etti.

PC Mag’a göre P30, bir yazara test için yollanılıyordu. Yazar, telefonu Britanya’da yaşayan bir iş arkadaşından istemişti. İş arkadaşı da telefonu FedEx ile kargolamak istedi. Gümrük kağıdına gönderici, paketin içeriğini tanımladı. Kâğıda telefonun üreticisi ve model numarası da yazıldı. Kısacası bu bir ticari satış değildi. Olay şirkete ait bir telefonun çalışandan çalışana yollanmasından ibaretti.

Android Authority, FedEx’in paketi iade ederek fazla dikkatli davrandığını söylüyor. Yakın zamanda uygulamaya konan Huawei yasağı, ABD merkezli firmaların Huawei ile iş yapmasını yasaklıyor ki bu olaydaki durum kesinlikle bu şekilde değil.

Yüksek ihtimalle FedEx temkinli yaklaşmaya çalışıyordu ancak duruma bakılırsa şirket biraz aşırıya kaçmış gibi duruyor. Mayıs'ın sonlarına doğru FedEx ve Huawei’nin ortaklıklarını sonlandıracaklarını öğrendik ve bu süreçte Çin’e gitmesi gereken en az 2 kargo FedEx tarafından geri çevrildi ancak bu durum, FedEx’in Huawei’ye ait bir ürünü ABD’ye kargolamak istememesinin medyaya yansıyan ilk örneği.