Akıllı telefon sektörünün önemli aktörlerinden Huawei, giyilebilir teknoloji alanına da başarısını sürdürüyor. Firmanın bu yıl çıkarmış olduğu akıllı saati Watch GT, 2 milyondan fazla sattı.

Bugün Huawei, giyilebilir teknoloji alanında %282,2 büyüdüğünü açıkladı. Bu büyümenin arkasında Huawei’nin akıllı saati Watch GT’nin 2 milyondan fazla satması yatıyor. Firma, bütün giyilebilir teknoloji ürünlerinde dünya çapında 5 milyondan fazla ürün satmış olduğunu da ekliyor. Huawei, giyilebilen teknoloji satan firmalar arasında ilk 3’te olduğunu söylüyor. Birinci sırada hâlâ Apple var.

Watch GT’nin bu kadar fazla satılmasındaki en büyük etken, haftalarca şarj edilmesi gerekmeyen bataryasıydı. Saat, Huawe’nin kendi LiteOS işletim sistemiyle çalışıyor. Saatte kalp atışlarınızı görüntülemenizi sağlayan Truseen 3.0 teknolojisi ve uykunuzu takip etmesinin yanı sıra daha iyi uyku için size önerilerde bulunan Trusleep 2.0 özelliği de mevcut.

Huawei, firmanın araştırma ve geliştirme alanında küresel yatırımcılarda 5. olduğunu ve ilk 10 içeresinde olan tek Çinli firmanın kendileri olduğunu söylüyor. Bu nedenle firma, giyebilir teknoloji marketinde hızla büyümeyi hedefliyor. Huawei, Mart ayında saatin 46 mm’lik ve 42 mm’lik iki yeni versiyonunu piyasaya sürdü