Yapılan Yardımlar Sosyal Medyadan Nasıl Paylaşılır?

Günlerdir süren orman yangınlarını fırsat bilip bu durumdan nemalanmak isteyen bazı kişiler, -şaşırtıcı olmayan bir şekilde- yeniden ortaya çıktı. Daha önce de deprem, sel gibi felaketlerde ortaya çıkan bu enteresan tür, şu sıralar canımızı sıkan orman yangınlarında da kendilerini gösterdiler.

Belki de gerçekten yardımcı olmak istiyorlar ve yangınlara üzülüyorlar fakat işin ciddiyetinin farkında olamayıp kendilerini sadece rezil etmekten öteye gidemiyorlar.

Peki böyle kişilere dönüşmeden, insanlara gerçek anlamda nasıl yardım edebilirsiniz, gelin anlatalım:

Yangın alanında tuhaf tuhaf TikTok videoları çeken kişiler ne yapmak, nereye varmak istemektedir?

Orada binbir türlü acı yaşanırken takipçi kasmaktan başka bir şey düşünmedikleri konusunda herkes hemfikir. Kolilerin taşınmasına yardım ediyor fakat bunu kameraya çekmek ne kadar samimi? Gerçekten samimi olsaydı, videoyu çeken arkadaşı da işi gücü bırakıp yardım etme çabasında olurdu. Sosyal medyada bu yüzden ağır eleştiriler yapıldı.

CZN Burak’ın da bütün süreci görüntüye alması, milyonluk sayfasında paylaşması kimseye samimi gelmedi.

Koca bir yangını küçük bir yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalışması, itfaiye hortumunu tutamaması insanlar tarafından ekiplere zorluk yaşatmak olarak görüldü. Bu görüntüleri paylaşmasının ise ilgi çekme çabasından ibaret olduğu konusunda eleştiriler aldı.

İbrahim Çelikkol gösteriş yapmadan yardım eden ünlülerden birisiydi. Bu yüzden oldukça takdir edildi.

Şahan Gökbakar da gösrerdiği mücadeleyle takdir edilen ünlülerden biri olmuştu.

Eğer gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız ve yanmaz tulum, ayakkabı, baret, gözlük, maskeniz yoksa sadece toplanma alanlarındaki dayanışma ağına destek olun. Fazla kişi varsa başka alana kayın. Toplantı alanlarında oturmayın, yerel yönetim birimleriyle iletişime geçin, belediyelerin paylaştığı duyurulara bakın ve ona göre yardımcı olun.

Bir de hiç yardım etmeyen, orman yangınını "bakın, tehlike azıcık ötemde" kafasıyla fon olarak kullanan bir kitle var.

Bir de gülümseyerek poz veren bu şahıslar, fotoğrafları Instagram'da paylaşmaktan çekinmiyorlar. Oysa o yangının içinde ne canlar ölmekte.

Diyelim ki üsttekilerin hiçbirini yapmadınız, yardımcı olmak adına eşyalar göndermek istediniz. Yine de destek olmak yerine köstek olmuş olabilirsiniz. Nasıl mı?

Yangın bölgesine gönderilen alakasız eşyalara bir bakın. Topuklu ayakkabılar, lekeli iç çamaşırları gibi kullanışsız eşyalar!

Bu tarz kampanyalarda evde kalabalık yapan ama çöpe de atmaya kıyamadığınız eşyaları evden çıkarma fırsatı olarak gören kişilerden olmayın.

En önemli konulardan biri de "teyit edilmemiş bilgiyi yaymak".

"Karşı ateş" uygulamasını Starlink uydularının lazerlerinin çıkardığını söylemek, "5G" nedeniyle ağaç katliamının yapıldığını iddia etmek, patlayan kozalakların molotof olduğunu sanmak bazı bilgi kirliliklerine örnek verilebilir. Teyit edilmemesine rağmen bunları paylaşmak insanların işini zorlaştırmanıza neden olacaktır. Paylaştıklarınıza özen gösterin, bilgi kirliliğini engelleyin.

İçerikleri paylaşmadan önce doğruluğunu kontrol edin.

(Teyit, Malumatfuruş, Doğruluk Payı, Yalansavar gibi doğrulama platformlarını takip edebilirsiniz.)

Kimileri ise gönüllülerin olduğu bölgelere sadece yemek yemeye gidiyorlar. Toplanma alanlarında piknik yapıyorlar. Üstelik bunu yaptıktan sonra çöplerini bile toplamadan oradan ayrılıyorlar. Ekiplere ekstra iş yükü çıkarıp ortadan kayboluyorlar.

En ama en önemli konulardan biri de bu: İhtiyaç sahiplerine erzak verirken videoya çekip de kimseyi utandırmayın.

Maddi yardımda bulunmak istiyorsanız güvenmediğiniz hiçbir kurum ve kişiye para göndermeyin. Bu işin de fırsatçıları çok.

Haytap, Ahbap gibi yardım kuruluşlarının paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Çünkü profesyonel şekilde süreç yönetiliyor, yardımı yapan da alan da incinmiyor.

Güvendiğiniz dernekler veya tanıdığınız kanallar aracılığıyla destek olun. İhityaç listeleri ve erzak desteği için takip edebileceğiniz dernekler: Afet Platformu, İhtiyaç Haritası, Ahbap, HAYTAP, Pawguards, WWF, AKUT

Gerçekten yardım için canla başla çalışan görünmez kahramanlar, hepiniz iyi ki varsınız.

Kaynak: Instagram 1, Instagram 2, Instagram 3, Twitter