Facebook, yeni yapay zeka sisteminin kanser tedavisi için kullanılabilecek ilaç kombinasyonlarını kolayca tahmin edebileceğini iddia etti. Yürütülen çalışma, yıllar süren ilaç araştırmalarının çok kısa sürelerde sonuç bulmasını sağlayabilir. Sonuçların olumlu olması, kanserin mutlak çözümünü beraberinde getirebilir.

Yapay zekanın bilim ve teknolojiye sağladığı faydalar gün geçtikçe artıyor. Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan yapay zeka, tıp alanında çığır açabilir. Facebook’un açıklamasına göre şirketin geliştirdiği yapay zeka, kanseri yenmekte katkı sağlayacak ilaç kombinasyonlarını tahmin edebiliyor.

İddiaya göre Facebook’un yeni yapay zeka sistemi, farklı ilaçların birbiriyle aynı anda kullanıldığında ortaya çıkan farklı etkileri tahmin edebilir. Böylece ilaçların hücreler içinde sağladığı etki hızlandırılabilir ya da artırılabilir. Bu yönde yapılacak çalışmalar olumlu sonuç verirse belki de ‘kanserin kesin çözümü’ diyebileceğimiz tedavi süreçleri ortaya çıkabilir.

Facebook’un AI Research departmanı ve Almanya’daki Helmholtz Centre tarafından geliştirilen yeni yapay zeka sistemi, Facebook’un iddiasına göre kanser gibi hastalıkların tedavisinde işe yarayacak ilaç kombinasyonlarını tahmin edebilen ilk basit kullanımlı yapay zeka sistemi. Münih’teki Helmholtz Centre’da görev alan ve çalışmanın önde gelen isimlerinden olan Fabian Theis, bu tip ilaç araştırmalarının genelde yıllar aldığını söylüyor. Özellikle kanser tedavisi için değerlendirilen yapay zeka sisteminin daha birçok hastalığın tedavi sürecini kısaltacağı umuluyor.

Yeni yapay zeka modeli nasıl çalışıyor?

Facebook’un yapay zeka modeli, hücrelerin belli ilaç kombinasyonları kullanıldıktan sonra verdiği tepkileri hesaplıyor ve bu verileri kaydediyor. İlaçların türü, hangi ilaçlarla birleştirildiği, doz, alınan zaman ve hedeflenen hücre türünü göz önünde bulundurarak işleyen sistemin kişiden kişiye farklılık gösterebilecek tedaviler ortaya koyması bekleniyor.

Bu tip çalışmaların insanlar tarafından yürütülmesi çok zor

Araştırma ekibi, bu tip tahminlerin insanlar tarafından yapılamayacağını öne sürüyor. 100 ilacın farklı kombinasyonlarının test edileceğini düşünelim: 5 tanesinin seçilip 3 farklı dozla kombine edilmesi, 19 milyar denemeye denk geliyor. Evet, bu tip çalışmalar insanlar tarafından yürütülmüyor değil; ancak tüm olasılıkların gözlemlenmesi, bazen 5 yılı aşan çalışmalar sonucunda gerçekleşiyor.

Sistemin sonuçları %90 doğruluk taşıyor

Araştırma ekibi, yapay zeka modelini test etti. Doğruluk payını anlamak için çalışmada etkisi bilinen ilaç kombinasyonları kullanıldı. Yapılan testin sonucunda sistemin, ilaçların hücreler üzerindeki etkisini %90’ı aşan doğruluk payıyla tahmin ettiği ortaya çıktı.

Yeni yapay zeka modeli, açık kaynaklı bir araç olarak araştırma topluluğuna sunulacak ve zamanla geliştirilecek. Facebook AI Research’ten David Lopez Paz, modelin tek bir cihazda birkaç saat içinde gelişebildiğini söylüyor. Henüz canlılar üzerinde detaylı testler yapılmamış olsa da Facebook’un yeni yapay zekasının kanser tedavisi için çok büyük bir ilk adım olduğu düşünülüyor.