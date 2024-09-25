Amazon'da Fenomenlerin Gaming Week Favorileri olan ürünleri sizler için listeledik. Bu ürünleri merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.

Oyun oynamayı tutku haline getirmiş ya da bilgisayar başınca uzun süre vakit geçirenlerin dikkatini çeken Fenomenlerin Gaming Week favorileri olan ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Hazırlamış olduğumuz bu listeyi inceleyip sizin de favoriniz olacak ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Ürünler;

8500 dpi mouse hassasiyeti, 6 adet programlanabilir makro tuşu ve 60 milyon tıklama ömrü ile karşımıza çıkan SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse, fiyat performans ürünü arayanlar için ideal bir seçenek olabilir.

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Hafif yapısı ve yumuşak deri kafa bandı ile uzun süreli kullanımlarda sizi rahatsız etmeyecek bir ürün olan HyperX Cloud Core Oyuncu Kulaklığı, oyun deneyiminizi artıracak sanal 7.1 surround ses desteği ile listede yer alıyor.

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Altındaki kaymaz kauçuk tabanı ve özel kumaş yüzeyi ile daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabileceğiniz HyperX FURY S Speed Gaming MousePad, özellikle rekabetçi oyun oynayanların işine yarayabilecek bir ürün.

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Logitech G Extreme 3D Pro Joystick, simülasyon oyunları için ideal bir seçenek olarak gözümüze çarpıyor. 8 yönlü hareket imkanı ve 12 programlanabilir tuşa sahip olan bu joystick, oyun dünyasında gerçekçi deneyimler yaşamanıza olanak sağlıyor.

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Hem oyuncular hem de günlük kullanıcılar için ideal bir seçenek olan Steelseries Apex 3 TKL Gaming Klavye; kompakt tasarımı, dayanıklılığı ve özelleştirme imkanları ile dikkat çekiyor. Ayrıca suya dayanıklı yapısı ile olası kazalara karşı da ekstra güvenlik sağlıyor.

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Şık tasarımı, yüksek ses kalitesi ve kullanım kolaylığı ile dikkatleri üzerine çeken JBL Quantum Stream Gaming Mikrofon; kendi ayarlarınızı yansıtabileceğiniz bir yazılım desteği sunuyor. Sadece ön taraftan gelen sesleri alarak arka plan gürültüsünü minimuma indiren bu ürün, hem oyuncular hem de içerik üreticileri için tercih edilebilir bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

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50 mm Asus Essence sürücüleri, hava geçirmez bölme tasarımı ve sanal 7.1 çevresel ses ile oyun içi deneyiminizi son derece etkileyici seslerle tamamlayan Asus TUF Gaming H3 Wireless 7.1 Oyuncu Kulaklık; 15 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunuyor.

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1080p 60 fps çözünürlüğünün yanında profesyonel özellikleriyle de dikkat çeken Elgato Premium Webcam, akıllı otomatik odaklama ve geniş açılı lens sayesinde her türlü çekim için ideal bir seçenek sunuyor.

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Suya ve toza dayanıklı IP54 sertifikası ile uzun ömürlü bir kullanım imkanı sağlayan SteelSeries Aerox 3 Gaming Mouse, sahip olduğu TrueMove Core sensör sayesinde oyun içindeki her hareketinizi doğru bir şekilde algılar ve tepki verir. Ayrıca ağırlığının 59 gram olması, oyun oynarken bileğinizi yormadan uzun süre kullanabilmenize olanak tanır.

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Lightning bağlantısı sayesinde doğrudan iPhone veya iPad'inize bağlanarak kullanabileceğiniz bir ürün olan RØDE VideoMic ME-L Mikrofon, hem profesyonellerin hem de amatörlerin tercihi olabilir. Ayrıca alüminyum gövdesi ile oldukça dayanıklı bir görüntü çizen bu mikrofon, ses ayarlarınızı özelleştirebileceğiniz uygulama desteği de sunuyor.

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