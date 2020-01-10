Fiat, şirketin 120. yılı için özel olarak tasarladığı Türkçe anlamı 'yüz yirmi' olan Centoventi adlı otomobilini CES 2020'de tanıttı. Araç, tek tip ve tek renk üretilmesine rağmen müthiş bir kişiselleştirme özelliği sunacak.

İtalyan otomotiv devi Fiat, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020’de, şirketin 120. kuruluş yılına özel olarak geliştirilen Fiat Concept Centoventi adlı elektrikli konsept aracı ile katıldı. Fiat’ın üst kuruluşu olan Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) elektrikli otomobil sektörüne bakışını yansıtan otomobil, geçtiğimiz yıl Red Dot Tasarım Ödülleri’nde ödül alarak, başarısını kanıtlamıştı.

Kelime olarak İtalyancada ‘yüz yirmi’ anlamına gelen Centoventi, özellikle kişiselleştirilebilirlik çözümleri ile dikkat çekiyor. Centoventi, seri üretim bir otomobil olmasına rağmen, tamamen tüketicilerin isteklerine göre özelleştirilebilecek. Otomobil, maliyetlerin düşük olması amacıyla tek tip ve tek renk olarak sunulacak.

Peki kişiselleştirme nasıl sağlanacak? 4U programı kullanarak 4 farklı tavan tipi, 4 farklı tampon, 4 farklı jant ve 4 farklı dış kaplama seçenekleri ile otomobil kişiselleştirilebilecek. Ayrıca dış gövde renkleri, iç mekân mimarisi, çıkarılabilir ve eklenebilir tavan yapısı ile bilgi-eğlence sistemi de yine tüketicilerin talebine göre özelleştirilecek. Böylece tüketiciler, aracın makyajlanmasını beklemeden özgün bir tasarım oluşturabilecekler.

Fiat'ın yeni elektrikli konsepti, 500 kilometre menzil sunacak

Sonuç olarak bir elektrikli otomobilden bahsediyoruz. Dolayısı ile aracın tek şarj ile sunmuş olduğu menzil oldukça önemli. Yeni nesil modüler bir batarya teknolojisine sahip olan Fiat Concept Centoventi, tek şarj ile 100 kilometre ile 500 kilometre arasında değişen bir menzil sunabiliyor. Maksimum menzilin günümüz elektrikli otomobilleri için oldukça yeterli olduğu söylenebilir.

Concept Centoventi’nin bagaj kapağında bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Normal şartlarda Fiat logosunu gösteren bu ekran, ihtiyaç halinde bagaj doluluğu gibi bilgileri gösterebiliyor. Ayrıca aracın içinde de yine ön cama doğru bir bilgi ekranı bulunuyor ve bu ekranda da bagaj dolu-boş, park ücreti ödendi gibi bilgiler yer alıyor.