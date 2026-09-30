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Honor, Minik E-Kitap Okuyucusunu Sessiz Sedasız Piyasaya Sürdü: Telefonun Arkasına Yapışıyor!

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Honor, telefonların arkasına manyetik olarak tutunabilen yeni e-kitap okuyucusu Life S3'ü piyasaya sürdü.

Honor, Minik E-Kitap Okuyucusunu Sessiz Sedasız Piyasaya Sürdü: Telefonun Arkasına Yapışıyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Honor, Çin'de telefonun arkasına mıknatısla yapışan bir e-kitap okuyucu satışa sundu. Life S3, telefonda dahili mıknatıs bulunmayan kullanıcılar için kutudan çıkan manyetik halka ile de kullanılabiliyor.

3,68 inçlik ekranıyla kitap ve belgeleri telefondan ayrı bir ekranda okumaya imkân tanıyan cihaz, yalnızca 61 gram ağırlığında. Wi-Fi 6 desteği sayesinde dosyalar kablosuz olarak aktarılabiliyor.

İçerikten Görseller

Honor, Minik E-Kitap Okuyucusunu Sessiz Sedasız Piyasaya Sürdü: Telefonun Arkasına Yapışıyor!
Honor-Life-E-Ink-e-reader-S3-display
HONOR-S3-e-ink-launched.jpg (1)
HONOR-Life-S3-E-Reader-B

61 gramlık E-mürekkep ekran

Honor-Life-E-Ink-e-reader-S3-display

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Life S3, kâğıt üzerindeki yazıya benzer bir görüntü sunan E-mürekkep teknolojisine sahip 3,68 inçlik dokunmatik ekranla geliyor. 259 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekranda sayfalar dokunarak çevrilebiliyor; güç ve fonksiyon tuşları da cihazın yanında bulunuyor.

5,6 mm kalınlığındaki okuyucunun ön aydınlatması bulunmuyor. Bu nedenle karanlık ortamlarda kullanılamıyor ve okumak için yeterli ortam ışığı gerekiyor.

1 TB'a kadar microSD desteği

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Life S3, RTOS işletim sistemiyle çalışıyor. Dahili depolama alanı 16 MB olsa da microSD kart desteği sayesinde kapasite 1 TB'a kadar çıkarılabiliyor. EPUB, MOBI, PDF, DOC ve DOCX gibi yaygın dosya formatları destekleniyor.

650 mAh bataryasıyla tek şarjda 30 saate kadar kullanım sunan okuyucu, dosya aktarımını Honor Smart Space uygulaması üzerinden Wi-Fi 6 bağlantısıyla gerçekleştirebiliyor. Cihazda ayrıca mikrofon da bulunuyor.

Honor Life S3'ün fiyatı ne kadar?

HONOR-Life-S3-E-Reader-B

Life S3'ün kutusundan ekran koruyucu, şarj kablosu ve manyetik halka çıkıyor. Cihaz, Çin'de 359 yuan, yani yaklaşık 54 dolar fiyatla satışa sunuldu. TF kartlı paket ise 399 yuan (yaklaşık 60 dolar) fiyatla satılıyor.

Life S3 şimdilik Çin'de satışta. Cihazın global pazara çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

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