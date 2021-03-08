Firari Suçlu, Call of Duty Almak Uğruna Yakalandı

İngiltere'de kasım ayından bu yana firari olan bir suçlu, karantina sırasında Call of Duty: Black Ops Cold War almak için şehir merkezine gelince yakalandı. Polis, firari suçlunun bir oyun için böyle aptalca bir şeyi neden yaptığına anlam veremedi.

Soygun ve silahlı saldırı suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Clint Butler, geçtiğimiz yılın kasım ayında Buckinghamshire'daki Spring Hill Hapishanesinden kaçmış ve o günden bu yana kayıplara karışmıştı. Butler’ı yeniden güvenlik güçlerinin karşısına çıkaran şey ise CoD serisine olan bağlılığı oldu.

Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken bir arkadaşı ile yeni Call of Duty: Black Ops Cold War oyununu almak için dışarı çıkan Butler, polisler tarafından durduruldu. Kısa bir diyalogdan sonra polislerden birini tekmeleyerek dünyanın en berbat kaçma girişiminde bulunan Butler, ayağı kayıp düşünce kıskıvrak yakalandı.

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Butler ve arkadaşı, polis tarafından durdurulduktan sonra neden pandemiye rağmen dışarıda oldukları soruluyor. Butler ise, yeni bir Call of Duty almak için dışarı çıktıklarını, evde kilit altında duramadıklarını belirtiyor. Güvenlik güçlerinin Butlar’a polisi gördükten sonra neden yönlerini değiştirdiklerini sormaları üzerine ise firarda olan Butler panikliyor ve polislerden birini tekmeleyerek kaçmaya çalışıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Butler, yaşananların ardından hapishaneye geri döndü. Üstelik yatacağı toplam süreye karantina kurallarına uymadığı için 13 ay, polise saldırdığı için de altı ay daha eklendi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan bir polis şefi, Butler’ın karantina uygulamaları devam ederken neden bir video oyun için şehir merkezine inip yakalanma riskini göze almak gibi aptalca bir karar verdiğinin bir gizem olarak kalacağını ifade etti.

Kasım ayından bu yana firarda olan suçlunun Call of Duty uğruna yakalandığı anlar