Firefox'un kâr amacı gütmeyen geliştiricisi Mozilla, Avrupa Birliği'nde davalık olabilir. Dava nedeni ise mahremiyet çekinceleri.

Avrupa Birliği'nde kullanıcı mahremiyeti savunucusu bir grup, Mozilla'dan şikâyetçi oldu. Grup Mozilla'yı Firefox tarayıcının izleme teknolojilerinin GDPR (Genel veri koruma hakları) şartlarını ihlali ile suçladı. İddiaya göre Firefox, kullanıcıları izin almadan izliyor.

Mozilla'nın bu tür bir suçlamanın hedefi olması şaşırtıcı zira organizasyon sık sık kullanıcıların mahremiyet haklarının korunması konusunda attığı adımlarla gündeme geliyor. nyob adlı organizasyon ise Firefox'un yeni özelliğini "tarayıcıları web siteleri için izleme aracına dönüştürmekle" itham ediyor.

nyob, ismin yanıltıcı olduğunu düşünüyor

Mozilla'nın yeni özelliğinin adı PPA yani Gizlilik Korumalı İlişkilendirme olarak açıklanmıştı. nyob ise bu ismin yanıltıcı olduğunu belirtiyor. Avrupa Birliği'nin düzenleyicileri de bu görüşü desteklerse Firefox hem farklı bir yol izlemeye zorlanabilir hem de ceza alabilir. GDPR kurallarına göre firmaya küresel gelirinin yüzde 4'ü kadar ceza verilebiliyor.

noyb'un açıklamasında ise ismiyle güven veren bu teknolojinin aslında Firefox'un kullanıcı davranışlarını web sitelerinin takip etmesine olanak tanıdığını, tarayıcının izleme işini sitelerin yerine üstlendiğini ifade ediyor. Açıklamada "Mozilla, son yazılım güncellemesini yükleyen kullanıcılar için bu özelliği varsayılan olarak etkinleştirmeye karar verdi. Bu durum, Mozilla'nın genellikle diğer tarayıcıların çoğunun Google’ın Chromium tabanlı olmasına karşın gizlilik dostu bir alternatif olarak kabul edilmesi nedeniyle endişe verici.” ifadesi kullanıldı.

Google da daha önce benzer bir teknoloji olan Privacy Sandbox üzerinde çalışmış ancak daha sonra bu proje, bürokratik engellere takılmış ve başarısız olmuştu. nyob'a göre Firefox da bu projeden ilham aldı.