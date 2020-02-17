Bir Fizikçi, Evreninin Kökeni Üzerine Çalışmalar Yapıyor

Brezilyalı bilim insanı Thiago Tomei, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki çalışmalarıyla ödül almayı başardı. Tomei’nin bu çalışmaları, evrenin kökeninin anlamaya yönelik araştırmalara yardımcı olacak.

Geçtiğimiz hafta uluslararası bir ödül kazanan bilim insanı Thiago Tomei, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneylerinin yapıldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ndeki çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Sao Paulo Üniversitesi’nde fizikçi olan Thiago Tomei, Compact Muon Solenoid Collaboration’dan (CMS) Başarı Ödülü kazandı. Tomei, ödüle Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki CMS deney bileşenlerine olan katkıları sebebiyle layık görüldü.

Tomei’nin çalışmaları ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı:

Bilim insanı, kendi çalışmaları ve çarpıştırıcıyla ilgili olarak “Hadron, bir grup kuarktan oluşan parçacık türüdür. Kuarklar; asıl özelliği, güçlü etkileşim adı verilen bir tür etkileşime maruz kalmak olan temel parçacıklardır. Bu etkileşimlerin özelliklerinden dolayı izolasyonda var olamazlar. Hadronlar adı verilen daha stabil setlerde gruplaşırlar” ifadelerini kullandı.

Tomei, kimya alanında oldukça iyi bilinen proton ve nötron gibi ya da daha sonra keşfedilen pion ve kaon gibi hadron örnekleri olduğunu dile getirdi. Bilim insanı, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nı ise şöyle tanımladı: “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı; Fransa ile İsviçre sınırına konumlandırılmış, protonları hızlandırıp büyük bir enerjiyle çarpıştırmayı hedefleyen bir parçacık hızlandırıcısıdır.”

Bilim insanına göre bu hareket sayesinde cihaz, uzayda yüksek enerji yoğunluğuyla birlikte alanlar oluşturacak. Bu alansa Albert Einstein’ın Görelilik Kuramı, Werner Heisenberg’ün Kuantum Mekanikleri Teorisi ve diğer teorilerin birleşiminden oluşan Kuantum Alan Teorisi adı verilen kurallarla yönetiliyor. Bu sayede de madde yapısıyla ilgili oldukça detaylı çalışmalar gerçekleştirilebiliyor.

Tomei, burada kendi yaptığı işiyse şöyle açıklıyor: “Benim Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki işim, Compact Muon Solenoid’deki proton çarpışmalarını analiz eden deneylerden bir tanesi üzerine. Veri toplama, deneyleri hazırlama ve veriyi analiz etme üzerinde çalışıyorum. Benim işim, deneyin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve daha sonra verileri analiz ederek teorinin öngörüleriyle kıyaslamak.”