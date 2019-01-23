Gelecek Dairesel Çarpıştırıcı'nın Planları Onaylandı

Dört yıllık bir araştırmadan sonra, CERN'in 100 km uzunluğundaki Future Circular Collider (FCC - Gelecek Dairesel Çarpıştırıcı) için yeni bir tasarım raporu yayınlandı. Şu an için sadece bir öneri olsa da FCC, şimdiki Büyük Hadron Çarpıştırıcı'nın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak.

CERN’deki parçacık fizikçisi James Beacham, FCC'nin gerçekleşme ihtimalinin artmasına binaen, "Bu büyüklükte bir araştırma, tüm toplum için yenilik anlamına gelir. FCC gibi bir fikir, insanlığın tarihte hiçbir zaman yapmadığı bir şey. Ne zaman sınırları zorlarsanız, hiç kimsenin tahmin bile etmediği yeni teknolojiler o zaman geliyor" dedi.

Yeni parçacık hızlandırıcı elbette fizikçiler için çok büyük bir olay. Fakat anlaşılan o ki, İsviçre'nin halkı için de bir o kadar önemli. Büyüklüğü nedeniyle şehir sınırlarına ziyadesiyle girecek olan FCC'nin gerektirdiği tüneller halkı rahatsız eder mi bilemiyoruz.

Büyük Hadron Çarpıştırıcı ilk kez inşa edildiğinde, insanlar onunla ne keşfetmek istediğini kesin olarak biliyorlardı. FCC'de durum tam olarak böyle olmadığı, istenilen şeylerin ucu açık olduğu için bilim dünyasında daha fazla merak ve heyecan uyandırıyor.

Beacham, bilime ve bir şeyler keşfetmeye çok inanan birisi olduğunu söylerken yeni parçacık hızlandırıcının inşa edilme sebebinin sadece "merak duygusunu simgeleyeceğini" belirtiyor: "Bu, insan bilgisinin sınırlarını zorlayan bilimdir. Umarım bazılarının bizle ve yaptığımız araştırmalarla tanışma imkanı olur da içlerinde çocuksu bir merak uyanır. Biz evrendeki en büyük soruların cevabını, merak ettiğimiz için arıyoruz."

Projenin maliyeti (ilk tüneller ve çarpıştırıcı için 9 milyar euro ve 2050'ye kadar tamamlanacak kısım için 15 milyar euro daha) bazı bilim insanlarını düşündürse de, neredeyse hepsi bu maliyetin öğrenilecek şeylere değeceğinde mutabık.