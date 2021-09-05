Yönetmenliğini Derviş Zaim'in üstlendiği 'Flaşbellek' adlı film, New York'ta düzenlenen "New York Indepedent Cinema Awards" adlı festivalde "En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görüldü. Film, 27. Sedona Film Festivalinden de En İyi Uluslararası Film Ödülüyle dönmüştü.

Derviş Zaim yönetmenliğinde çekilen "Flaşbellek" adlı film, ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen "New York Indepedent Cinema Awards" adlı festivalde "En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görüldü.

Arizona eyaletindeki 27. Sedona Film Festivalinde'n de En İyi Uluslararası Film Ödülü'yle dönen film, Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini anlatıyor. Filmde, Arap sinema dünyasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ve Ali Süleyman rol alırken onlara Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyor.

Film, 2022'de izleyiciyle buluşacak

Eylül sonunda Taşkent Film Festivali ile festivallerde yer almaya devam edeceği belirtilen film, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Derviş Zaim'in web sitesinde yer alan yönetmen görüşünde, "Suriye’deki insanlık dramı, yarım milyonu aşan ölüme rağmen şiddetini koruyarak devam ediyor. Bu proje, ülkede akan kanı durdurmak için kendi hayatını riske atan bir adamı konu ediniyor." ifadeleri yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in üstlendiği; müziğini ise Marios Takoushis'in hazırladığı "Flaşbellek", 2019 yılında Gaziantep ve Konya'da çekildi.