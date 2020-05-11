Flight Simulator 2020 - Gerçek Dünya Grafik Karşılaştırması

Bir oyun düşünün, sunduğu grafikler gerçek dünyadaki fotoğraflarla karşılaştırılabilsin. Microsoft’un yeni oyunu Flight Simulator 2020, grafik kalitesi olarak o kadar ileri seviyede ki gerçek hayattaki görsellerle kıyaslanabiliyor.

Grafikleriyle çok büyük bir beklenti yaratan Microsoft Flight Simulator, gerçek hayata en yakın grafiğe sahip oyunlardan birisi olarak gözüküyor. Microsoft’un yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı oyun, özellikle havacılık tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Dünyadaki tüm havalimanlarını içereceği ve çoklu oyuncu desteğine sahip olacağı çok güzel detaylar olarak dikkat çekerken, oyunun grafikleri türü sevmeyenleri bile kendine çekecek nitelikte.

Sistem gereksinimleri can yakıyor

Geçtiğimiz haftalarda sistem gereksinimleri açıklanan oyun, grafikleri ve devasa haritasıyla doğru orantılı olarak sağlam donanımlara ihtiyaç duyuyor. Minimum sistem gereksinimi olarak Nvidia GeForce GTX 770 veya AMD Radeon RX 570 ekran kartına ihtiyaç duyan Flight Simulator 2020, ideal olarak ise Nvidia GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII gibi günümüzün amiral gemisi sayılacak ekran kartlarını öneriyor.

150 GB depolama alanını kapsayacak bu devasa oyun, pek çok kişinin de şimdiden ilgisini çekmeye başladı. Oyunun yayınlanan görüntülerini gerçek hayatla bir araya getiren kullanıcılar, bu sayede oyundaki gerçekliği gözler önüne sermiş oldu. Türkiye’deki havalimanları dahil tüm havalimanlarından pek çok farklı uçağı kaldırıp indirebileceğiniz oyun için henüz bir çıkış tarihi belirlenmedi, ancak oyunun 2020’de çıkacağı biliniyor.

Bugünkü haberimizde, Flight Simulator 2020’ye karşı merakınızı daha da fazla artıracak gerçek dünya ve oyun grafikleri karşılaştırmalarını paylaşacağız. Bu görseller, oyun endüstrisinin geldiği noktayı bizlere çok daha iyi bir şekilde gösteriyor.

Flight Simulator 2020 - Oyun grafikleri ve gerçek dünya karşılaştırma görselleri

Not: Üstteki görseller oyun için, alttakiler ise gerçek dünya görselleridir.