Flight Simulator 2020 - Sistem Gereksinimleri

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un tüketicilere sunduğu hizmetlerden bir tanesi de Flight Simulator olarak isimlendirilen bir havacılık oyunu. İlk kez 90'lı yıllarda piyasaya sürülen Flight Simulator, havacılık şirketlerinde pilot eğitimleri için kullanılırken havacılık tutkusu olan kişiler de bu simülasyonu kullanarak hobilerini icra edebiliyorlar. Microsoft bir süredir Flight Simulator'un yeni bir sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Microsoft, Flight Simulator'ün yeni sürümü ile ilgili ilk açıklamalarını yaklaşık 1 yıl önce yaptı. Şirket tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda, Flight Simulator'ün üçüncü parti içerikleri destekleyeceği, dünyadaki tüm havalimanlarını içereceği ve çoklu oyuncu desteğine sahip olacağı belirtilmişti. Şimdiyse Microsoft, Flight Simulator'ün sistem gereksinimlerini açıkladı. Yapılan açıklamalar, bu simülasyonu bekleyen milyonlarca havacılık tutkunu için fazlasıyla belirleyici olacak.
Microsoft, yeni Flight Simulator'un çıkış tarihini henüz açıklamadı. Ancak bugün itibarıyla yapılan açıklamalar, bu simülasyona sahip olmak isteyen havacılık tutkunlarının sistemlerini yükseltmek için şimdiden harekete geçmeye itebilir. Çünkü açıklanan sistem gereksinimleri, bilgisayarların hem güncel hem de yüksek donanım özelliklerine sahip olması gerektiğini ortaya koyuyor. Dilerseniz hemen, Flight Simulator'ün sistem gereksinimlerine yakından bakalım.
Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200
- Ram: 8 GB
- Depolama Alanı: 150 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İnternet: 5 Mbps
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 150 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya a AMD Radeon RX 590
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İnternet: 20 Mbps
İdeal sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i7-9800X ya da AMD Ryzen 7 Pro 2700X
- RAM: 32 GB
- Depolama Alanı: 150 GB (SSD)
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İnternet: 50 Mbps
Microsoft tarafından yapılan açıklamalar, yakın zamanda çıkmasını beklediğimiz Flight Simulator'ün çok ciddi anlamda güçlü bir işletim sistemine ihtiyaç duyacağını ortaya koyuyor. Ancak Microsoft, Flight Simulator X'i piyasaya sürdüğünde açıklanan sistem gereksinimleri, oyunu çalıştırmak için yeterli olmamıştı. Özellikle de üçüncü taraf eklentilerle simülasyonlarını zenginleştirmek isteyen havacılık tutkunları, çok daha güçlü bir sisteme ihtiyaç duymuşlardı.
Microsoft'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Flight Simulator'ün havacılık tutkunlarına neler sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak Microsoft, bu kez her zaman olduğundan çok daha iddialı ve havacılık tutkunlarını mest etmeye kararlı gibi görünüyor. Bakalım Microsoft, havacılık tutkunlarının beklentisini gerçekten de karşılayıp, bu kez mümkün olan en iyi simülasyonu sunmayı başarabilecek mi.