Flight Simulator 2020 - Sistem Gereksinimleri

Microsoft, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı yeni uçuş simülasyonu Flight Simulator'un sistem gereksinimlerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, bu simülasyona sahip olmak isteyen havacılık tutkunların çok güçlü bir donanıma sahip olmak zorunda olduklarını gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un tüketicilere sunduğu hizmetlerden bir tanesi de Flight Simulator olarak isimlendirilen bir havacılık oyunu. İlk kez 90'lı yıllarda piyasaya sürülen Flight Simulator, havacılık şirketlerinde pilot eğitimleri için kullanılırken havacılık tutkusu olan kişiler de bu simülasyonu kullanarak hobilerini icra edebiliyorlar. Microsoft bir süredir Flight Simulator'un yeni bir sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Microsoft, Flight Simulator'ün yeni sürümü ile ilgili ilk açıklamalarını yaklaşık 1 yıl önce yaptı. Şirket tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda, Flight Simulator'ün üçüncü parti içerikleri destekleyeceği, dünyadaki tüm havalimanlarını içereceği ve çoklu oyuncu desteğine sahip olacağı belirtilmişti. Şimdiyse Microsoft, Flight Simulator'ün sistem gereksinimlerini açıkladı. Yapılan açıklamalar, bu simülasyonu bekleyen milyonlarca havacılık tutkunu için fazlasıyla belirleyici olacak.

Microsoft, yeni Flight Simulator'un çıkış tarihini henüz açıklamadı. Ancak bugün itibarıyla yapılan açıklamalar, bu simülasyona sahip olmak isteyen havacılık tutkunlarının sistemlerini yükseltmek için şimdiden harekete geçmeye itebilir. Çünkü açıklanan sistem gereksinimleri, bilgisayarların hem güncel hem de yüksek donanım özelliklerine sahip olması gerektiğini ortaya koyuyor. Dilerseniz hemen, Flight Simulator'ün sistem gereksinimlerine yakından bakalım.

Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200

Ram: 8 GB

Depolama Alanı: 150 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 5 Mbps

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 150 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya a AMD Radeon RX 590

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 20 Mbps

İdeal sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-9800X ya da AMD Ryzen 7 Pro 2700X

RAM: 32 GB

Depolama Alanı: 150 GB (SSD)

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 50 Mbps

Microsoft tarafından yapılan açıklamalar, yakın zamanda çıkmasını beklediğimiz Flight Simulator'ün çok ciddi anlamda güçlü bir işletim sistemine ihtiyaç duyacağını ortaya koyuyor. Ancak Microsoft, Flight Simulator X'i piyasaya sürdüğünde açıklanan sistem gereksinimleri, oyunu çalıştırmak için yeterli olmamıştı. Özellikle de üçüncü taraf eklentilerle simülasyonlarını zenginleştirmek isteyen havacılık tutkunları, çok daha güçlü bir sisteme ihtiyaç duymuşlardı.

Microsoft'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Flight Simulator'ün havacılık tutkunlarına neler sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak Microsoft, bu kez her zaman olduğundan çok daha iddialı ve havacılık tutkunlarını mest etmeye kararlı gibi görünüyor. Bakalım Microsoft, havacılık tutkunlarının beklentisini gerçekten de karşılayıp, bu kez mümkün olan en iyi simülasyonu sunmayı başarabilecek mi.