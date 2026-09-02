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Ford, 148 Binden Fazla Mustang Modelini Geri Çağırdı: İyi de Neden?

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Ford, ciddi sürüş güvenliği tehdidi oluşturabilecek bir motor sorunu nedeniyle 148 binden fazla Mustang modelini geri çağırdı.

Ford, 148 Binden Fazla Mustang Modelini Geri Çağırdı: İyi de Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv devi Ford, yedinci nesil Mustang sahiplerini doğrudan ilgilendiren geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Gelen bilgilere göre toplamda 148.663 adet Mustang modeli geri çağrıldı.

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Geri çağırmanın 2024 ila 2026 modelleri arasını kapsadığı bildiriliyor. Nedeni ise motor bölmesindeki bir problem olarak ifade edildi. Gelin sorunun tüm detaylarına ve neler olacağını açıklayalım.

İçerikten Görseller

Ford, 148 Binden Fazla Mustang Modelini Geri Çağırdı: İyi de Neden?
mustanic

Sürüş güvenliğini tehdit edebilir

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Şirket, motor bölmesinde yer alan kablo demeti topraklama halkası terminallerinde metal yorgunluğuna bağlı kırılmalar yaşanabileceğini bildirdi. Coupe ve üst açılabilen modellerin hepsini kapsadığı belirtilen sorunun temelinde, motor kablo demetindeki ısı ile büzüşen malzemenin yapışkan kısmının halkanın içine sızması yatıyor. Isı ile daralan bu koruyucu malzemenin sızması, aracın seyir halindeki doğal titreşimleriyle birleştiğinde halkanın yapısını zayıflatıyor, kullanım ömrünü ciddi oranda düşürüyor ve zamanla parçanın tamamen kırılmasına yol açıyor.

Motor bölmesindeki topraklama halkasının kırılması, sıradan bir arıza lambası yakmanın ötesinde sürüş güvenliğini doğrudan tehdit eden sonuçlar doğurabiliyor. Hangi halkanın koptuğuna bağlı olarak araçta aniden motor gücü kaybı yaşanabiliyor ki bu durum özellikle yüksek hızda giderken kaza riskini büyük ölçüde artırıyor. Güç kaybının yanı sıra, ön farların aniden sönmesi, klima sisteminin durması, ön cam yıkama sıvısı pompasının çalışmaması veya motor soğutma fanının devreden çıkması gibi farklı donanım arızaları da boy gösterebiliyor. Olası bir parça kırılması durumunda sürücülerin gösterge panelinde motor arıza ışığının yandığını görebileceği, çeşitli uyarı mesajlarıyla karşılaşabileceği veya sesli ikaz duyabileceği ifade edilmiş.

Ford'un bu kritik arızayı tespit etme süreci ilk olarak haziran ayında başladı. 2027 model bir Mustang test aracındaki iki topraklama halkası kırılınca ve araç aniden motor gücünü kaybettiği görülünce yapılan analizler, riskin mevcut üretim modellerinde de geçerli olduğunu ortaya koydu. Firma, etkilenen araçlardaki dört kablo demeti topraklama terminalini revize edilmiş yeni parçalarla değiştirerek sorunu çözecek.

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