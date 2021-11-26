Ford Otosan, Rakun Pro2 ve Rakun Pro3 ile elektrikli motosiklet piyasasına sağlam ve estetik bir giriş yaptı. Rakun Pro2 ve Rakun Pro3 2022 yılında satışa sunulacak.

Elektrikli araçlar otomobillerle birlikte önemli bir popülerlik kazandı. Nitekim daha öncesinde bazı elektrikli motosiklet modelleri de dikkat çekiyordu elbette. Son zamanlarda elektrikli motosikletler de bir hayli rağbet görmeye başladı. Önceki yıllara göre daha estetik ve hoş bir tasarıma sahip olan yeni model motosikletlerin pratikliği ve elektrikli sistemin verimliliği birleşince birçok insan açısından ortaya tadından yenmez bir araç çıkmış oluyor.

Elektrikli motosiklet üreten birçok şirketin yanı sıra, ülkemizin otomotiv pazarında önemli işlere imza atan otomotiv şirketlerinden Ford Otosan da Rakun Pro2 ve Rakun Pro3 modelleriyle piyasaya estetik bir giriş yaptı. 2022 yılında satışa sunulacak olan modellerin müşteriler konusunda hedef kitlesi marketler, kargo şirketleri ve belediyeler olacak. Kullanmak için ise ek bir ehliyete ihtiyaç olmadan B sınıfı ehliyet yeterli olacak.

Menzilleri 100 km’nin üzerinde

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan’ın Eskişehir’de bulunan fabrikasında üretilecek olan elektrikli motosikletler, ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturulacak. Ford Otosan iştiraki Rakun Mobilite ile piyasaya girişi sağlanan Rakun Pro2 ve Rakun Pro3, yokuş çıkabilme kabiliyeti ile diğer elektrikli motosikletler arasından ön plana çıkacak. Rakun Pro3 modeli ise 3 tekerlekli olarak taşıma konusunda rahatlık sağlayacak. İki model de 5 kW/h’lik bataryaya sahip olacak ve normal şebeke elektriği üzerinden 4,5 saatte şarj edilebilecek. Pro2 ve Pro3’ün menzilleri 100 km’yi geçiyor.

Kurumsal müşterilerden ön sipariş alınmaya başlanan Rakun Pro modellerin fiyatları gelecek yıl belirlenecek. Ayrıca, aracın elektrikli motorlarını Arçelik üretecek ve böylelikle yerlilik oranı yüzde 60 seviyelerine ulaşacak. Rakun Pro2 ve Pro3 modellerinin lansmanında konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 4’ten az tekeri olan çevreci ve elektrikli bir araç üretme hayalini kurdukları, bu doğrultuda Rakun modellerini ürettiklerini söyleyerek, “Mobilite alanındaki faaliyetlerimizi ürün geliştirme, inovasyon ve üretim kabiliyeti ile entegre ederek bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu amaç kapsamında yüzde 100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite şirketimizle müşterilerimizin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceğiz” açıklamasında bulundu.