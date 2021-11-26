Suzuki, sevilen SUV modeli S-Cross'u yeniledi. Hem tasarım hem donanım özellikleri açısından değiştirilen araç, 2022 yılında Türkiye'de de satışa çıkacak. SUV'un fiyatı ise şimdilik belli değil.

Japon otomotiv üreticisi Suzuki, Türkiye'de de aktif olarak satışta olan S-Cross modelini yeniledi. Şirketin sevilen SUV modeli, yapılan çalışmalarla artık hem daha şık bir görünüme sahip hem de yeni nesil teknolojilerle donatılmış durumda. Dilerseniz hemen, 2022 model Suzuki S-Cross'un neler sunduğuna yakından bakalım.

Suzuki'nin 2022 model SUV'u, eskisine göre çok daha büyük olan sert bir ızgara tasarımı ile geliyor. Bu ızgara ile bütünleştirilmiş LED far tasarımı ise araca hoş bir hava katmış. Yenilenmiş far tasarımı, kendisini arka kısımda da rahatlıkla gösteriyor. Aracın yenilenmiş tasarımı, kendine çok daha fazla güvenen bir S-Cross'la karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne seriyor.

2022 Suzuki S-Cross işte böyle görünüyor

Aracın iç kısmına baktığımızda geleneksel izler görüyoruz. Orta konsoldaki 9 inç boyutlu multimedya ekranı Apple Car ve Android Auto desteği sunarken, gösterge panelinde ise ne yazık ki hayalet ekran teknolojisini göremiyoruz. Anahtarsız giriş, deri kaplamalı koltuklar ve çift bölgeli klima kontrolü gibi detaylar, Suzuki'nin 2022 model SUV'unda karşımıza çıkıyor.

Suzuki'nin yenilenen SUV modeli, donanım özellikleri açısından etkileyici detaylar sunuyor. Bu araçta trafik işareti tanıma, otonom acil frenleme, kör nokta izleme, şerit takip sistemi, dur-kalk destekli hız sabitleyici, park sensörleri ve 360 derece kamera gibi özellikler yer alıyor.

Suzuki S-Cross'un kaputunun altında, 127 beygir gücünde olan ve 235 Nm tork değerine sahip 1.4 litrelik DITC benzinli motor bulunuyor. Bu motor, 48 volt yarı hibrit sistem sunuyor. Manuel ya da otomatik şanzımanla satın alınabilecek olan 2022 model Suzuki S-Cross, kullanıcı kontrollü dört tekerden çekiş imkanı sunuyor.

2022 yılında piyasaya sürülecek Suzuki S-Cross, şirketin Türkiye'deki internet sitesinde de paylaşıldı. Hatta şirket; dileyen tüketicilerin bu yenilenen SUV'u test edebilmesi için form toplamaya da başladı. Ancak aracın fiyatı şu an için belirsiz. Yakın bir gelecekte, bu bilinmezliğin de giderilmesi bekleniyor.