Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara göre Ford ve Volkswagen, ortak platform ticari araç geliştirilmesi ve üretimi için Kocaeli'ye 800 milyon euroluk bir yatırım ile üretim tesisi kuracak.

ABD’li otomotiv devi Ford ile Alman otomotiv devi Volkswagen’in bir ortak araç üreteceği bir süredir konuşuluyordu ve yapılan yeni açıklamalar, bu aracın nerede üretileceğinin belli olduğunu ortaya koyuyor.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Ford ve Volkswagen, ortak geliştirecekleri ve üretecekleri ticari araçlarlar için üretim tesisini Kocaeli’ye kuracak. Hatta Zeytinoğlu’nun açıklamalarına göre bu konudaki çalışmalar çoktan başlamış durumda.

Ford ve Volkswagen, Kocaeli'ye 110 dönümlük dev bir tesis kuracak

“Yaklaşık 800 milyon euroluk dev yatırımın adresi Türkiye oldu. 110 dönüm arazi üzerinde dev tesis kurulacak. Fabrikada zemin etüdü çalışmaları başladı. İskele ile fabrika arasındaki otopark bölümünde zemin iyileştirmeleri ve fore kazıklar çakılmaya başlandı.” ifadelerini kullanan Zeytinoğlu, COVID-19 döneminde çalışmaların durduğunu, ancak normalleşme sürecinin ardından yeniden hız kazandığını belirtti.

Söz konusu tesisin hem istihdam hem de yatırım anlamında büyük öneme sahip olduğunu belirten Zeytinoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “İki dev şirket arasında yapılan anlaşma, Türkiye'deki en ciddi yatırımlardan biri olacak ve istihdama yüzde 20 katkı sağlayacak. Hem Kocaeli hem de Türkiye için büyük bir yatırım.”

"Mevcut Ford fabrikasının toplam üretim kapasitesi yıllık 350 bin araçtan 750 bin araca çıkacak"

Olası Ford-Volkswagen ortak üretim tesisinin, Türkiye’deki en ciddi yatırımlardan biri olacağını ifade eden Zeytinoğlu, “Duyduğumuz kadarıyla bölgemizde bulunan bir otomotiv fabrikasında, başka bir markaya ait, ikinci bir ürünün üretilmesi koşulu ile uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda, mevcut fabrika büyütülerek, diğer otomotiv markasına ait aracın üretimi yapılacak.” şeklinde konuştu.

Aktarılan bilgiye göre Ford’un Yeniköy'deki mevcut üretim tesisi genişletilerek 110 dönümlük yeni bir tesise sahip olacak. Ayrıca mevcut yıllık 320 bin araç üretim kapasitesinin de ortak platform ticari araçlar ile birlikte 750 bine ulaşması bekleniyor. Türk Metal Sendikası Gölcük Şübe Başkanı Mehmet Şener, söz konusu tesisin istihdama katkısından bahsederken, “Şu anda 8.500 kişinin çalıştığı Ford fabrikasında yeni tesislerin kurulması ile birlikte ilave 2.000-2.500 arası istihdam sağlanır.” ifadelerini kullandı.

Ne Ford ne de Volkswagen'den resmi açıklama gelmedi

Volkswagen ve Ford, ortak ticari araçlar, elektrikli otomobiller ve otonom teknolojileri geliştirmek üzere Ocak 2019’da bir anlaşma gerçekleştirmişti. O dönem ortaya atılan söylentiler, iki markanın geliştireceği ortak platform ticari araçların Türkiye’de üretileceğini öne sürüyordu.

Ne Ford ne de Volkswagen, ortak platform ticari araçlarının üretim yeri hakkında resmi bir açıklama paylaşmış değil. Bununla birlikte söz konusu ortak platform ticari araçların 2022’de banttan inmesi bekleniyor ki bu da şirketlerin söz konusu üretim tesisi için resmi açıklamaları yakın zamanda gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.