Formula 1’de heyecan tam gaz devam ediyor. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, üçüncü sırada başladığı Meksika GP'yi baştan sona üstün ve rahat götürerek ilk sırada tamamladı. Sergio Perez ise Meksika'da podyuma çıkan ilk Meksikalı oldu.

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarını sürpriz bir şekilde iki Mercedes pilotu Bottas ve Hamilton ilk iki sırada bitirmiş, Red Bull pilotları Verstappen ve Perez ise bu ikilinin ardında kalmıştı.

Sıralama turlarının sona ermesi ile F1 magazinlerinde Red Bull’un Mercedes hava koridorundan faydalanmak için kasıtlı olarak pole pozisyonunu verdiği ve start anında hava koridoru avantajı ile Mercedes’i avlamaya çalışacağı uzun süre gündemi meşgul eden söylem olmuştu. Nitekim start anı bu söylentilerin haklı olduğunu da gösterdi.

Start anı: Verstappen’in harika kalkışı, Bottas’ın spini ve güvenlik aracı

Formula 1 Meksika GP start anı çok büyük heyecana şahit oldu. İlk viraja kadar olan bölümde en ön çizgiden kalkan Mercedesler (Bottas ve Hamilton) ile ikinci çizgiden kalkan Red Bulllar (Verstappen ve Perez) arasında harika bir çekişme yaşandı. Henüz ilk viraja gelirken Valtteri Bottas spin atarken, Verstappen; hem Hamilton hem de Bottas’ı geçerek liderliği ele aldı. İlk virajdan sonra Hamilton ikinci, ev sahibi Perez ise üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Start anında yaşanan olaylardan ötürü Tsunoda ve Schumacher yarışa veda ederken; Bottas ile temas yaşayan Ricciardo’nun ise ön kanadı kırıldı. 1. sektördeki kısa süreli sarı bayrakların ardından güvenlik aracı kararı geldi ve güvenlik aracı piste girdi. Bilindiği üzere güvenlik aracı pistte olduğu süre boyunca pilotlar belli bir hızda gidebiliyor ve geçiş yapamıyorlar. Güvenlik aracını da fırsat olarak kullanan Bottas ve Ricciardo pit stop yaparak lastik ve kanat değişikliği yaptılar.

İlk turda Verstappen’in öndeki Bottas’dan harika bir hava koridoru avantajı sağladığı ve elde ettiği bu süratle liderliği aldığı an izlemeye değer bir kareydi. Ayrıca yarışa ilk sıradan başlayan Bottas’ın Ricciardo ile temas yaşadığı ve bundan ötürü ikilinin spin atıp sıra kaybettiğini de belirtmekte fayda var. Yaşanan bu olayların ardından ilk üç sıra Verstappen, Hamilton ve Perez şeklinde olurken; yarışa en önden başlayan Bottas ise son sıraya kadar geriledi. Pistin temizlenmesinin ardından güvenlik aracı 4. turda pisti terk etti ve yarış 4.turda tekrar hareketlendi.

10. Tur: Verstappen ile Hamilton arasındaki fark açılıyor

10. Tur sonunda lider Verstappen ile ikinci sıradaki Hamilton arasındaki fark 3,3 saniyeye kadar çıktı. Perez ise Hamilton’ı 3 saniye geriden takip etmeye devam etti. Yarışa ilk sıradan başlayan Bottas ise Ricciardo'nun arkasında ve son sırada, trafiğe takılmış halde yavaş turlar attı.

12. Tur: Yarışın normal seyrindeki ilk pit stop hamleleri Williams pilotu Latifi ile Aston Martin pilotu Stroll’den geldi. Pit çıkışında yaşanan çekişmeyi ise Stroll kazandı.

14. Tur: Lewis Hamilton, takım telsizinden lastiklerin iyi durumda olmadığını ve performansın kötüye gittiğini iletti.

20. Tur: Red Bull ilk pit için Mercedes’i beklemeye devam ediyor

İlk dört sıradaki Verstappen, Hamilton, Perez ve Gaisly henüz pit stop yapma gereği duymadı. Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 7,5 saniyeyi bulurken; Hamilton ile Perez arasındaki fark ise 2 saniyeye indi. Öndekilerin pit’e girmesi ile Ricciardo ile Bottas 11 ve 12. sırayı aldılar.

25. Tur: Mercedes takımından Hamilton’a Perez’den kaçması gerektiği direktifi verildi. Hemen ardından Red Bull takımı da Perez’e “Hamilton’ı takibe devam” emri verdi. Red Bull, Perez ile Hamilton’ı avlayıp ilk iki sırayı elde ederek double yapmak istiyor. Bu sayede Red Bull takımlar şampiyonasında da önemli bir puan elde etmiş olacak.

30. Tur: İlk zarı Mercedes attı; Hamilton pitte

Verstappen’in farkı 10 saniyeye çıkarması ve Perez’in de farkı 1,5 saniyeye indirmesinin ardından Mercedes Hamilton’ı pite aldı. Hamilton pit çıkışında kendisine Leclerc ile Sainz arasındaki 5. sırada yer buldu. Verstappen ile Perez ise pite girmemeyi tercih etti. Bu arada Hamilton’ın pit girişinde ufak bir blokaj yaşadığını da belirtmekte fayda var.

32. Tur: Gaisly ile Leclerc’in pite girmesi ile Hamilton 3. sıraya yerleşti. Verstappen ve Perez, pite girmeden yola devam etti. En hızlı tur derecesini yeni lastikleri ile bu tur içinde Hamilton attı.

34. Tur: Red Bull, Mercedes’e yanıt verdi

Red Bull takımı, Verstappen’i pite çağırdı. Verstappen sorunsuz bir pit işleminin ardından; lider Perez’in 8,6 saniye gerisinde ve üçüncü Hamilton’ın 7,3 saniye önünde yarışa geri döndü. Red Bull, Perez’i stratejik olarak pist üzerinde tutmaya devam ediyor. Perez, Meksika’da lider olarak tur atan ilk Meksikalı pilot oldu. Bu arada Mercedes’in erken pit yaparak yaklaşık 2,5 saniye avantaj sağladığını da belirtmekte fayda var.

41. Tur: Red Bull Perez’i pite aldı, Verstappen yeniden lider

Bu turda Perez’in pite girmesi ile Verstappen yeniden liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sıradaki Hamilton ile Verstappen arasında 9,7 saniye fark var. Hamilton ile Perez arasında ise 9,5 saniyelik bir zaman farkı var fakat Red Bull, Perez’i pite geç alarak daha taze lastikler ile Hamilton’ı yarışın sonlarında avlamayı planlıyor.

Yine bu turda Mercedes, Bottas’ı pite çağırdı. Sağ ön lastikteki sorundan ötürü 9 saniye geciken pit ile Bottas için kabus devam etti ve 15. sırada yarışa geri döndü. Yarış boyunca Bottas’ın takip ettiği Ricciardo ise daha önce pit yaparak 12. sıraya yerleşti.

50.Tur: Bu turda lider Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 13 saniyeye çıkarken; Hamilton ile Perez arasındaki fark ise 6 saniyeye indi. Eğer yarış bu şekilde biterse; pilotlar sıralamasında Verstappen Hamilton’a 20 puan fark atmış olacak. Takımlar sıralamasında ise Bottas puan barajı dışında kaldığı için uzun bir aranın ardından Red Bull, Mercedes’in önüne geçmiş olacak.

60. Tur: Bu turda da lider Verstappen rahat sürüşüne devam etti ve Hamilton ile farkı 17 saniyeye çıkardı. Perez ise Hamilton arasındaki farkı 1,2 saniyeye indirdi. Hamilton, Norris’e uzun süredir tur bindiremiyor ve bu da Hamilton’ın türbülans yaşamasına sebep oluyor. Taraftarlar bu turla birlikte ayağa kalktılar, artık Perez’den atak bekleniyor.

65. Tur: Norris’e tur bindirdikten sonra önü açılan Hamilton; Perez ile 1 saniyenin altına inen farkı 1,5 saniyeye kadar çıkardı. Verstappen’in rahat liderliği ise devam ediyor.

Yarış sonu: Red Bull sürprize izin vermedi, Verstappen kazanıyor

Yarışı ilk turdan itibaren rahat bir şekilde lider götüren Max Verstappen 16 saniye farkla yarışı kazanan isim olurken; Hamilton ise Perez’in 1 saniye önünde ikinci oldu. Sergio Perez ise dördüncü sırada başladığı yarışı kendi evinde podyuma çıkacak bir seviyede, üçüncü sırada tamamladı.

Ayrıca günün sürücüsü oylamasında %36 oyla Perez, evinde günün sürücüsü seçildi. Son turda taze lastikler ile pistin en iyi turunu atan Bottas, Verstappen’in bir puan fazla almasını engellemiş oldu.

Meksika GP’nin ardından...

Meksika GP’de podyuma çıkan ilk Meksikalı pilot Sergio Perez oldu. Taraftarlar ve Red Bull takımı, Sergio Perez adına uzun süre tezahüratlarda bulundu. Yarışı izlemeyen bir kişi, yarışı Perez’in kazandığını düşünebilirdi. Yarış sonunda Verstappen ve Perez, Meksika bayrağı ile beraber uzun süre zafer turu atıp, poz verdi.

oldu. Taraftarlar ve Red Bull takımı, Sergio Perez adına uzun süre tezahüratlarda bulundu. Yarışı izlemeyen bir kişi, yarışı Perez’in kazandığını düşünebilirdi. Yarış sonunda Verstappen ve Perez, Meksika bayrağı ile beraber uzun süre zafer turu atıp, poz verdi. Bottas’ın puan alamadığı bu yarış ile beraber Red Bull, iki pilotu ile podyuma çıkarak double yaptı ve Mercedes ile Redbull arasındaki puan farkı 1’e inmiş oldu (478,5 / 477,5).

Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki puan farkı 19’a çıkmış oldu. (312,5 / 293,5)

Eğer Bottas, son turda en hızlı turu atmamış olsaydı, Red Bull takımlar klasmanında Mercedes’in önüne geçmiş olacaktı.

Formula 1’in şampiyonu 4 yarış sonra belli olacak. Bu son 4 yarışa Red Bull ve Verstappen büyük bir avantaj ile giriyor. 2017-2020 yılları arasında dört kez üst üste şampiyon olan Hamilton’ın serisini bu yıl Verstappen bozabilecek mi, bunu önümüzdeki dört yarış gösterecek.

Formula 1’deki bir sonraki yarış 14 Kasım 2021 Pazar günü TSİ 20.00’de Brezilya’da yapılacak.

Brezilya GP’de görüşmek üzere, hoşça kalın...