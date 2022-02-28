Formula 1 2021 sezonunu konu alacak ve yaşanan olayları yeniden hatırlamamızı sağlayacak Formula 1: Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı bugün yayımlandı. Merakla beklenen fragman, yeni sezonda göreceğimiz bazı olayları şimdiden gösterdi.

2021 yılında senelerdir görmediğimiz heyecanlı bir mücadeleye ev sahipliği yapan Formula 1, 20 Mart 2022’de Bahreyn’de düzenlenecek Grand Prix ile yeniden geri dönüyor. Formula 1 araçlarının en baştan tasarlandığı bu yeni sezon da tahmin edilmezliğiyle beklenirken, 2021 sezonunun heyecanını yeniden hatırlamak isteyenler öncesinde Formula 1: Drive to Survive’ın yeni sezonuyla buluşacak.

Çekişmeleriyle, kavgalarıyla ve takımlar arası mücadeleleriyle su gibi geçen Formula 1 2021 sezonunu konu alan Formula 1: Drive to Surive’ın dördüncü sezonunu ilk fragmanı bugün yayımlandı. Fragman, sezon boyunca gördüğümüz ve akıllara kazınan bazı sahneleri yeniden gösterdi ve yeni sezonda hangi olayların konu alınacağı hakkında da ufak bir ipucu verdi.

Formula 1: Drive to Survive 4. sezon fragmanı:

Formula 1: Drive to Survive, bu sezonunda önceki sezonlardan farklı bir şekilde 2021 sezonunun şampiyonu Max Verstappen’e yer vermeyecek. Verstappen, yeni sezonda neden yer almayacağı konusunda yaptığı açıklamada belgeselde gerçeklerin ‘dramatik’ bir şekilde gösterildiğini söylemişti. Ayrıca belgeselde hiç var olmayan bazı rekabetler yaratıldığını da belirtmişti.

Netflix, Formula 1: Drive to Survive ile Formula 1’in popülerliğini artırmaya katkıda bulunsa da belgeseldeki bazı aşırı dramatik ögeler, bazı izleyicilerin ve özellikle sıkı Formula 1 takipçilerinin damarına basabiliyor. Yine de seri, Formula 1'i bilmeyen izleyicileri bu dünyaya katmak için müthiş bir araç konumuna gelmiş durumda.