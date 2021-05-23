Formula 1'de iki haftalık bekleyişin ardından Monaco GP ile sezona devam edildi. Yarışı kazanan isim Red Bull takımından Verstappen oldu.

Monaco GP'de ilk sırada yer alacak olan Leclerc, yarıştan önce kendi memleketinde yapılan yarıştan çekildi. Dün yapılan sıralama turlarının bitimine saniyeler kala genç Ferrari sürücüsü bariyerlere çarpmıştı. Aracın yarışa uygun olmaması nedeniyle ilk cep boş kaldı.

30. turda Hamilton pit stop yaptı ve bu pit stop 2,2 saniye sürdü. Hamilton pitten Giovinazzi'nin önünde çıkmayı başardı. Bir sonraki tur Valtteri Bottas pite girdi ancak çıkamadı. Norrris ve Gasly ise birkaç tur daha atarak pitten Hamilton'ın önünde piste çıktı. Vettel de pit stop için bekleyerek Hamilton'ı geride bıraktı.

Bitmeyen pit stop

Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın pit stopunda aracın sağ ön lastiği çıkmadı. Bu nedenle Finlandiyalı pilot yarış dışı kaldı. Yarışı ikinci sırada götüren pilotun pitten çıkamamasının ardından da Ferrari'den Sainz ikinci sıraya yükseldi.

Yarışa 9. sıradan başlayan Red Bull pilotu Sergio Perez, ilk bölümü daha uzun tutarak rakiplerini pit stratejisi ile geride bıraktı. Önündeki pilotlardan ikisinin de yarış dışı kalmasının ardından 4. sıraya kadar yükseldi. Bottas'ın yokluğu ve Hamilton'ın gerilerde kalması ise Red Bull'a takımlar şampiyonası için büyük avantaj sağlayabilir.

Pit stoplar sonrasında yarış uzun bir süre oldukça düzenli şekilde devam etti. Lewis Hamilton, kendi stratejisi ile takım stratejisi arasındaki farktan dolayı sıra kaybettiği için bir süre oldukça sinirli idi. 68. turda 7 kez Dünya Şampiyonu unvanlı pilot, en hızlı turu atmak için yumuşak lastiklerini taktı.

Verstappen için bir ilk

Red Bull pilotu Verstappen, Monte Carlo sokaklarında yapılan yarışta zirveyi alarak 25 puanın da sahibi oldu. Hamilton'ın 7. olması ve en hızlı turu alması, genç Hollandalı pilotun kariyerinde ilk defa Dünya Şampiyonası'nda liderliği ele almasını engelleyemedi.

2021 Monaco GP'de yarışın galibi Verstappen'e podyumda eşlik eden isimler ise Ferrari'den Sainz ve bu yarışa özel bir araç kaplaması hazırlamış olan McLaren takımından Norris oldu. Genel olarak strateji mücadelesi şeklinde geçen Monaco'nun ardından Formula 1, Azerbaycan'a gidecek. Sormak istediklerinizi #WebteknoPodcast etiketiyle yorumlara yazarsanız bir sonraki F1'e 1 podcastimizde cevaplayacağız.